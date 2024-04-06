Что сейчас происходит в зоне СВО: последние новости и события 6 апреля

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать последние новости и события СВО сегодня, 6 апреля 2024 года. Какую информацию они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Могли ли боевые действия никогда не прийти в Белгородскую область

«Мои земляки последние недели задают правильные вопросы: почему война пришла к ним в дома? Почему Белгород находится под огнем противника? А был бы мир, если бы не началась наша военная операция против киевского режима? Война стала неизбежной после того, как по воле Запада в 2014 году в Киеве случился кровавый государственный переворот и Украина ускоренными темпами начала превращаться в плацдарм для нападения на Россию. И противник уже тогда решил, что нужно во что бы то ни стало нас сломить. Если бы не СВО, война пришла бы в дома жителей Белгородчины в куда более тяжелых ее проявлениях. Это был вопрос времени. Поэтому СВО значительно сократила масштабы беды», — рассуждает военкор Евгений Поддубный.

Журналист напомнил, что сейчас армия России сводит к минимуму угрозы, которые исходят от ВСУ на Белгородском направлении.

«Силы ПВО сбивают большую часть боеприпасов, что враг использует против мирных жителей Белгородской области. Всё сбить не в состоянии ни одна армия мира. Пример — Израиль. Систему ПВО „Железный купол“ преодолевают ракетчики ХАМАС, которые значительно хуже вооружены и обучены, нежели боевики киевского режима. Кустарными ракетами палестинцы умудряются пройти дорогостоящую западную ПРО. Против нас действует весь западный военно-промышленный комплекс. Это плохое утешение для людей, которые потеряли родных и близких, но агрессия западных стран против нас руками неонацистов была неизбежна с 2014 года. И наша страна лишь сыграла на опережение. И сейчас наша армия делает все возможное и невозможное, чтобы обезопасить русские города. На это нужно время. А Белгородчине Бог уготовил вновь на время стать засечной чертой. Не зря же все эти названия старинных поселений: Пушкарное, Стрелецкое, Драгунское. Один из факторов, который приближает нас к Победе, — это умение перетерпеть, чтобы разбить врага. Так и будет. Мы на верном пути», — добавил Поддубный.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что сейчас происходит на Белгородском направлении: последние данные

«Коротко резюмируя ситуацию на нашем направлении, можно охарактеризовать словами известного персонажа из кинофильма: „Клиент скорее жив, чем мертв“. Надо признать, что противник огрызается. Противник предпринимает усилия диверсионно-террористического характера именно в белгородском приграничье, на нашем направлении. Это вот такая коварная своеобразная тактика.

С нашей стороны в течение вчерашнего дня и всей ночи активно работали все огневые средства наземного и воздушного базирования. Надо отметить, что беспилотники изготавливаются в Харькове на промышленных предприятиях, это факт неоспоримый, техника натовского производства ремонтируется на заводах и промышленных объектах города Харькова. То есть налажено производство, ремонт, изготовление беспилотников с филиалом центра принятия решений, который расположен непосредственно в городе Харькове», — объясняет военкор Геннадий Алехин.

По его словам, в Харькове сейчас находится большое количество иностранных наемников из государств НАТО.

«В городе много военных, везде слышна иностранная речь, и натовские инструкторы, и наемники, и так далее. Так что недооценивать противника не стоит, это хорошо понимают наши командиры, поэтому мощные огневые удары с нарастающей силой буквально каждый день и каждую ночь говорят о том, что ВС РФ понимают всю серьезность ситуации на линии фронта и в том числе на Харьковском направлении. Купянский участок фронта тоже не стоит. Некоторые вроде бы о нем забыли. Нет, там активно работают наши умные бомбы, группы ударных вертолетов, дальнобойная артиллерия. Все участки южнее Харькова и севернее Харькова постоянно обстреливаются, поэтому противник огрызается по-серьезному, и это нужно учитывать и понимать. Вот такая вкратце ситуация на данный момент в белгородском приграничье, в городе Белгороде, на Купянском участке фронта», — добавил Алехин.

Что за массовые перестановки в руководстве Украины

«Справедливости ради, последние пертурбации в команде Зеленского не совсем похожи на классические чистки — даже наиболее одиозных персонажей отправляют в заграничные командировки, не говоря уже про более распиаренных личностей. Однако перестановки выступают частью все тех же мероприятий по планомерной подготовке к тотальной мобилизации, в рамках которой из публичного поля удаляются даже лояльные „говорящие головы“ и остается лишь малое число лиц для озвучивания одинаковых тезисов. В этом смысле Украина действительно имеет все больше общих черт с ближневосточными террористическими организациями с узким кругом максимально раскрученных полевых командиров и соответствующими методами работы вроде открыто признаваемых терактов в российских городах», — пишет «Рыбарь».

Авторы канала также отметили, что Украина имеет значительный людской ресурс, который позволяет Западу использовать ВСУ в качестве прокси для любых операций.

«Достаточно подпитывать ВСУ оружием и финансами. А когда ресурс будет исчерпан, то ничто не мешает просто выбросить свой инструмент как отработанный материал. За последнюю сотню лет все это уже не раз было исполнено коллективным Западом в отношении как многочисленных „повстанческих движений“ по всему миру, так и целых государств. В данном случае Украина здесь выделяется лишь масштабом. В конкретном данном случае единственный верный способ борьбы с такой угрозой — ликвидация украинской государственности в нынешнем виде. Какой бы сложной ни была эта задача, в противном случае никакого устойчивого мира не будет», — добавил «Рыбарь».

Фото: МО РФ

Почему сейчас выходит мало новостей из зоны СВО

«Сводки с фронта идут бесперебойно. Главную сводку дает Министерство обороны России. И это единственная официальная инстанция. Эту сводку цитируют, ее анализируют. Ее используют для описания обстановки на фронте официальные СМИ. Есть инсайдерские сводки блогеров. Они тоже интересны, насыщены дополнительными подробностями, но они неофициальны. Это их единственная слабость. Да, интересны блогерские „толкования событий“, перевод с военного языка на гражданский. А я и такие, как я, — так называемые новостники. Нас интересуют новости. Идут долгие сражения, а новостей — ноль. В этом и есть репортерская сложность. Кстати, если нам становится известной какая-то новость, то ее все равно надо проверять. Чтоб не нести бред. В такой ситуации мы ищем интересных людей, интересные события, происходящие на фронте, рассказываем о судьбах, жизненных историях. Это тоже важно, мы делаем сводки одушевленными, знакомим с теми, кто воюет», — отметил военкор Александр Сладков.

По его словам, много новостей из зоны СВО появляется только во время движения линии боевого соприкосновения.

«А вот когда начинается движение фронта, когда появляются громкие новости, вся страна следит за ситуацией, тогда пресса оживает, это ее период, репортеры стекаются на важный участок, блогеры учащают посты. Сейчас реальная стагнация. Мы ждем. Мы гадаем, где будет горячее. Кстати, вполне возможно, запылает где-то на дипломатическом фронте или на финансовом. Но это обязательно скажется на фронте, в окопах», — добавил Сладков.

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