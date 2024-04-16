Что сейчас происходит в зоне СВО: новости, слухи, проблемы 16 апреля

Фото: МО Украины

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать проблемы на Украине и последние новости СВО на сегодня, 16 апреля 2024 года. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Гибель какого военного взбудоражила Украину

«Вчера вечером украинские ресурсы стали наперебой рассказывать о плохих новостях с фронта, намекая на гибель популярного на Украине персонажа. Но вскоре выяснилось, что речь шла о Павле Петриченко — волонтере и сержанте 59-й ОМБр. Казалось бы, почему смерть далеко не самого распиаренного украинского общественного активиста вызвала такую бурную реакцию в украинском медиаполе? Следите за руками. Конец марта — в Сети появляются статьи об эпидемии азартных игр в рядах украинских формирований. Об этом пишут даже американские издания, рассказывая о том, что личный состав просаживает зарплаты, берет кредиты и даже закладывает военную технику», — пишет «Рыбарь».

Авторы канала отметили, что 29 марта упомянутый Павел Петриченко создает петицию с требованием ограничения работы онлайн-казино и их рекламы, которая буквально заполонила украинское общественное пространство, включая местный сегмент Telegram.

«Начало апреля — одна за одной выходят новости о том, что за 2023 год украинский игорный бизнес увеличил выручку в 28 раз и получил рекордный доход 54,92 млрд гривен, заплатив за лицензии всего 486 млн. На Украине начинают призывать к ликвидации Комиссии по азартным играм и лотереям. 15 апреля — Павел Петриченко, ставший публичным инициатором обсуждения масштабной лудомании в ВСУ и сверхприбыли онлайн-казино, а также раздававший интервью на эту тему зарубежным ресурсам, погибает при таинственных обстоятельствах», — добавил «Рыбарь».

Фото: Социальные сети Павел Петриченко

Откуда и почему ВСУ получили ржавую и неисправную военную технику

«На Украине новый скандал с поставкой западных вооружений. Помимо того, что западные снаряды не взаимозаменяемы с разными орудиями под один и тот же калибр, выяснилось, что большая часть боевой техники из Польши либо поставлялась дефектной, либо не может быть восстановлена после повреждения по целому ряду причин. В первую очередь речь идет о проблемных польских БТР Rosomak с боевым модулем Hitfist 30Р. Он оснащался 30-мм пушкой Mk44 Bushmaster, однако владельцем технологии на его изготовление является не Польша, а Италия», — пишет «Военная хроника».

По словам авторов канала, в результате поврежденные или сломанные башни не могут быть заменены без оплаты и длительного процесса изготовления и поставки, а денег на ремонт нет ни на Украине, ни в Польше.

«С учетом того, что поляки заявляют о поставке в ВСУ „технически исправных и боеготовых машин“, можно сделать вывод, что в Польше хорошо знали о проблемах, которые неизбежно возникнут после начала боевого применения этих машин. Также проблемы с запчастями коснулись танков Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, поставленных из Польши на Украину. Проблемы такие же, как у колесных БТР: нехватка запчастей для ремонта и ворох механических сложностей. Поляки, впрочем, не стесняются и открыто признают, что поставляли на Украину „немного проблемную“ технику. Украина при этом „брала все, что можно“, поскольку вариантов было немного: либо такая техника, либо вообще никакой», — добавил источник.

Что сейчас происходит на границе Украины с Курской областью

«ВС РФ кошмарят ВСУ в Курском приграничье. Парни на границе не дают украинцам перевести дух после ряда провалившихся вражеских атак и в режиме 24/7 контролируют перемещения врага, нанося точечные удары. На кадрах объективного контроля можно увидеть, как сдает боевой экзамен артиллерийский расчет из мобилизованных на линии соприкосновения Курской области с Украиной. Работа ведется на предельной дальности при корректировке огня оператором БПЛА. Бойцы группы прикрытия границы постоянно оттачивают свои навыки, проходя обучение у опытных ветеранов боевых действий, а затем закрепляют полученные знания на противнике. Как можно видеть по кадрам, экзамен парни сдали на отлично», — пишет WarGonzo.

Фото: МО РФ

Что там с выделением помощи Украине со стороны США

«Снова новости о транше $60 млрд Украине от США. Честно говоря, не верилось, что эта помощь настолько задержится в США из-за трампистов. Но факт есть факт: уже середина апреля, а законопроект так и находится в американской палате представителей. Напомню, этот законопроект включает и помощь Израилю, а в ночь на 14 апреля Израиль был атакован Ираном. В связи с этим на Украине вспыхнули определенные надежды, что сейчас быстро и оперативно примут законопроект о помощи Израилю и заодно Украине, там сразу затрепетали и затеребили: „Дай. Дай. Дай“. Но нет», — отметил военкор Дмитрий Селезнев.

Он напомнил, что, вопреки воле Белого дома, спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что законопроект поделят на четыре части — помощь Израилю, Тайваню, Украине, прочие транши — и будут рассматривать каждую отдельно.

«Как можно подозревать, в порядке приоритета. То есть сначала точно Израиль. А Украина может вообще оказаться на последнем месте. А там уж, как говорится, этому дала, а этому не дала. Зеленский уже выразил свое возмущение таким решением, он назвал это позором, что вряд ли расположит к Украине конгрессменов-республиканцев, скорее наоборот. А Джонсон, случаем, не наш агент? Сейчас достанет рюмку водки из-за спины и скажет с акцентом: „На здоровие!“», — добавил Селезнев.

Почему на самом деле у Украины осталось мало боеприпрасов

«Когда Украина ноет на весь мир, огорчаясь, что Израиль прикрывают и поддерживают, а ее нет, винить в происходящем ей можно только саму себя. При том режиме политического благоприятствования, что новой власти включили сразу в 2014 году, Украина могла бы к 2022 году восстановить серийное производство танков и артиллерии, наладить изготовление средств ПВО и получить пачку нужных лицензий на всякое необходимое в хозяйстве.Таких „железных“ вещей, как снаряды и артиллерия, это касается в первую голову. Если Украина получила доступ к западным радиоэлектронным комплектующим при создании своих противокорабельных ракет „Нептун“, то металлообработка и механосборочные производства в принципе не составляли проблемы, учитывая и собственные украинские возможности, унаследованные от СССР», — пишет «Старше Эдды».

Автор канал отметил, что за 30 лет, с 1991 по 2022 год, Украина смогла только растерять имевшееся вооружение, продав огромные запасы оружия и боеприпасов с хранения.

«Американская пресса еще на первый год войны жалела, что злое ГРУ взорвало на Украине больше 200 тысяч тонн боеприпасов. В пересчете на 152-мм боеприпасы это примерно 3 млн выстрелов, что сравнимо с объемом 152–155-мм боекомплекта, переданного из НАТО уже в ходе войны. Но правда состоит в том, что куда больший, кратно больший объем боеприпасов трех крупнейших военных округов СССР Киев утилизировал или продал сам, при этом значительная часть взрывов и пожаров на складах была устроена тоже им самим для маскировки происходящего», — подчеркнул он.

Фото: МО Украины

«Старше Эдды» считает, что, не будь этой распродажи советского имущества, интенсивность работы украинской артиллерии была бы как минимум сравнима с российской, а воевать ВС РФ было бы в этом случае многократно труднее.

«Если бы при этом Киев имел еще и серийное производство средств ПВО, хотя бы на основе советских типов ракет „воздух — воздух“, которые на Украине производили, то ситуация была бы еще сложнее. То же самое касается запасов бронетехники и артсистем — те почти 800 танков и больше 500 пушек, что были получены от НАТО, Украина могла бы обеспечить себе сама, модернизированные с использованием западного же оборудования, включая интеграцию АСУ и прочих современных вещей. Ничего этого сделано не было, к большому счастью для нас, но стоны Киева, что „Израилю помогают“, теперь вызывают только усмешку», — добавил источник.

Что известно о мирном плане Китая по Украине

«Четыре принципа мирного плана по Украине, которые представил глава Китая Си на переговорах с главой Германии Шольцем, — это не мирный план, а прямая критика политики Запада, который под видом саммита мира в Швейцарии занимается разжиганием войны. Итак, смотрите. Четыре принципа Си. Первое — сосредоточиться на мире, а не преследовать корыстные цели. Второе — охладить ситуацию, а не подливать масла в огонь. Третье — создать условия для мира, а не разжигать напряженность. Четвертое — снизить негативное воздействие на мировую торговлю и экономику, а не разрушать мировые логистические цепочки (то есть отказаться от санкционной войны). Этими принципами Китай подчеркивает, что он видит, что Запад не стремится к миру, Запад лжет, Запад разжигает войну. И Китай отвечает Западу: приходите к нам, когда вы реально захотите мира, а сейчас мы видим, что вы хотите не мира, а продолжения войны», — написал политолог Сергей Марков.

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