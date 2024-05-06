Что сейчас происходит в зоне СВО: главные события и новости на сегодня

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать главные новости и события в зоне СВО сегодня, 6 мая 2024 года. Какую информацию, которой нет на ТВ, они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Как Франция и страны НАТО готовят атаку на Крым

«Об учении Neptune Strike 2024 и как оно связано с ударами по Крыму. Пару дней назад мы писали про учение Dynamic Mongoose, которое идет с конца апреля в Норвежском море. Но оно было не единственным мероприятием НАТО, которое началось в эти дни. В Средиземноморье одновременно с этим началось учение Neptune Strike, к которому привлечено несколько оперативных групп во главе с авианосцами ВМС Франции и Италии „Шарль де Голль“ и „Кавур“. Помимо них в мероприятии также приняли участие испанский и турецкий универсальные десантные корабли Juan Carlos I и Anadolu, для которого это первое задействование в крупном учении в составе НАТО. Однако характер, задачи и обрабатываемые вопросы не так интересны в данном случае. Как и в учениях прошлых лет, основной акцент сделан на отработке взаимодействия между боевыми группами Альянса», — пишет «Рыбарь».

Авторы канала отметили, что сейчас более важно то, что под видом учений палубной авиации с французского авианосца «Шарль де Голль» в акваторию Черного моря не раз летал самолет ДРЛО Е-2С в сопровождении истребителей.

«И делали французы это в ходе комплексной разведоперации по выявлению и определению позиций российских войск в Крыму совместно с британской и американской авиацией. То есть под видом отработки учебных вопросов французы выполняли вполне себе боевые задачи. Как раз таки во время появления Е-2С украинские формирования несколько раз осуществляли пуск ракет-обманок», — добавил «Рыбарь».

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press Авианосец «Шарль де Голль»

Что известно о возможном ядерном ударе Кремля по НАТО

Россия проведет учения для повышения готовности нестратегических ядерных сил, в них будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота, сообщили сегодня в Минобороны РФ.

«Иногда складывается ощущение, что мы идем на поводу у чужой повестки. По одесскому заводу дронов бьем в ответ на удары по Черноморскому флоту. Энергетику выносим в ответ на террор в Белгородской области. Ядерные учения объявляем в ответ на заявления Запада о введении войск на Украину. Таким образом мы помогаем им растягивать до бесконечности их красные линии. Два года назад они говорили, что ни за что не дадут Украине танки. Год назад всерьез не обсуждались поставки ATACMS. Введение ограниченных контингентов сегодня уже не выглядит экзотикой. Просто они пускают пробные шары и, наблюдая за реакцией (или ее отсутствием), постепенно идут на обострение», — отметил военкор Александр Коц.

Журналист считает, что России, возможно, «пора перестать играть в эту игру и начать самой повышать ставки».

«Может, пора жахнуть. И не условными пусками, а реальным взрывом ТЯО если не на Змеином, то хотя бы на Новой Земле показать серьезность наших намерений. В конце концов, мораторий на ядерные испытания был подписан примерно тогда же, когда нас обманули и начали расширение НАТО на восток», — добавил он.

Политолог Сергей Марков считает, что Кремль в теории может нанести ядерный удар по войскам Франции и НАТО на Украине.

Фото: Павел Львов/РИА Новости Запуск ракеты «Кинжал»

«Путин объявил военные учения в Южном округе. Зачем? Ведь Южный округ воюет на СВО. Зачем ему военные учения? Но дело в том, что это военные учения с использованием ракет. То есть это учения по использованию тактического ядерного оружия на СВО. Против кого? Против ВСУ? Нет. ТЯО будет против войск Франции, которые Макрон хочет послать на Украину. Для освобождения Украины от натовской оккупации. Использование ТЯО против ядерной державы Франции не нарушает международное право. Россия готовит ядерное оружие и для удара ТЯО по войскам НАТО, если они прибудут на Украину. Для этого проводятся учения ракетных войск с ТЯО. Это ответ России на многочисленные заявления западных лидеров о посылке войск НАТО на Украину уже официально. Москва также подчеркивает, что удар ТЯО будет не только по войскам стран НАТО на территории Украины, но и по военным объектам на территории стран НАТО. Об этом заявил Дмитрий Медведев. И об этом заявил Дмитрий Тренин, один из ведущих военно-политических экспертов, который близок к Минобороны, как считают многие», — добавил Марков.

Какие новые населенные пункты в зоне СВО заняли ВС РФ

«В результате штурмовых действий ВС РФ противник признает утрату н. п. Кисловка. Взятие Кисловки усилит натиск штурмовой работы наших войск в направлении Ивановки. Ранее ВСУ утратили контроль над Котляровкой, что было тактической помехой для действий наших сил в Кисловке. На этом участке бои ведутся в Ивановке. Идет продвижение к Степовой Новоселовке», — рассказал «Архангел спецназа Z».

Фото: МО РФ Боевое применение дронов подразделениями ЗВО в зоне специальной военной операции

В Минобороны РФ подтвердили, что подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий заняли населенный пункт Котляровка в Харьковской области.

«Улучшив положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики», — добавили в МО РФ.

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