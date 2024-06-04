Что сейчас происходит в зоне СВО: актуальная сводка от российских военкоров

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах сегодня, 4 июня 2024 года, обсуждают последние новости и события в зоне проведения СВО. Какую информацию они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация в Харькове и Харьковской области

«Важные нюансы: Харьковское направление. В официальных сводках киевских властей поступило сообщение о коррупционной схеме масштабного характера, которая касается вывоза анатомических материалов человека, где были задействованы важные чины из киевского правительства. Также продолжаются массированные комбинированные ракетные удары по Белгородскому региону. По самой последней информации, удары наносятся с трех точек за Волчанском: Чугуев, Малиновка и Кочеток. По официальным сведениям Минобороны, в небе над Белгородом было сбито 6 ракет «Ольха», не говоря уже о беспилотниках самолётного типа», — завил военкор Геннадий Алехин.

Журналист также отметил, что мэр Харькова Терехов направляется в Германию, чтобы по предварительной договоренности выпросить новый транш $25 млн для обустройства энергосистемы, которая напрочь уничтожена в Харькове, украинцы хотят уже готовится к отопительному сезону.

«Активные боевые действия продолжаются. Волчанск: идут упорнейшие бои, в районе населенного пункта Липцы есть незначительное продвижение с нашей стороны, в основном бои идут за высоты, которые расположены юго-восточнее населенного пункта Липцы. Липцы мы еще не занимали, не надо бежать впереди паровоза. Бои там упорные, активно с земли поддерживает наша артиллерия с воздуха, штурмовая авиация и ударные вертолеты», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация у Херсона

«Наши подразделения на Херсонском направлении продолжают бои в островной зоне по зачистке противника, закрепившегося на некоторой части островов в пойме Днепра. Было шесть штурмовых попыток, в их числе один штурм на остров Нестрига. Нашим войскам удалось закрепиться на некоторых позициях ВСУ, благодаря поддержке артиллерии и умелым действиям наших групп. Активно уничтожаем места дислокации укронацистов в прибрежной зоне силами нашей авиации», — написал «Архангел Спецназа Z».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Подразделение ВДВ

Ситуация у Авдеевки и Марьинки в ДНР

«Нетайлово — Карловка. Там, где раньше был глубокий тыл ВСУ, теперь проходит линия фронта. Бывший логистический хаб с удобной транспортной развязкой, по которому несколько месяцев назад снабжалась Авдеевка, теперь под огневым контролем российских войск. Здесь в полный рост работает „москитная логистика“ ВСУ, но ее текущих объемов явно недостаточно, чтобы помочь пехоте ВСУ удержать фронт. Торопиться со взятием Карловки российская армия, вероятно, не будет — село лежит в низине, а соседнее водохранилище пока позволяет ВСУ обороняться. Самые активные бои начнутся в тот момент, когда Карловка будет взята и зачищена. Сразу за ней начинается трасса М-30 на Покровск. Эта дорога уходит в гору и подбираться к ней придется так же, как в свое время к Кисловке и Котляровке под Купянском», — пишет «Военная хроника».

Авторы канала также сообщили, что флаг России появился над центром Парасковиевки (Марьинский район ДНР).

«Большая часть села уже под контролем штурмовиков, западные окраины (и часть окрестностей) с боями будут зачищаться ближайшие двое суток. Незначительный, на первый взгляд, тактический успех открывает российской армии возможность двинуться дальше сразу по двум направлениям: помочь с ударом ВС РФ на Курахово и взять под контроль трассу Марьинка — Угледар, чтобы появилась возможность накопить силы в сторону Угледара и продолжить давить это направление», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что за элита ВСУ была недавно ликвидирована

«В ночь на 3 июня комбинированный ракетный удар по базе отдыха в Дачном в Харьковской области проредил элитный украинский батальон ударных БпЛА „Птахи Мадяра“. По полученным данным, подразделение потеряло большое количество ценных специалистов. А вместе с ними инструкторов и наемников из стран НАТО, которые решили, что пользоваться привезенными с родины сим-картами — хорошая идея. Делать выводы о судьбе главаря Мадяра не будем. В любом случае его уничтожение даст лишь медийный эффект. Потеря профессиональных операторов дронов в условиях ожесточенных боев в Харьковской области — вот что болезненно для Киева. Кстати, сам Мадяр с 1 июня в своих соцсетях ничего не публиковал. „Старлинк“ заблокировали?» — написал военкор Александр Коц.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в ходе СВО

Ситуация в Волчанске

«Украинская армия подтянула резервы и попыталась контратаковать в Волчанске Харьковской области. Все контратаки противника в центре Волчанска отбиты. Бои за город продолжаются», — отмечает источник. По его словам, по позициям противника работают российские авиация и артиллерия. Ранее ряд западных СМИ сообщили об «успешной контратаке ВСУ» в Волчанске», — написал Telegram-канал «Иди и смотри».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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