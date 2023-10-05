Что сейчас происходит у Работино, Клещеевки, Бахмута: обстановка 5 октября

Фото: МО Украины

На Запорожском направлении украинская армия пытается расширить наступательный плацдарм, передает WarGonzo. Что там происходит сейчас и какие другие новости спецоперации на Украине?

Ситуация у Работино и Вербового 05.10.2023

«На Запорожском направлении ВСУ пытаются расширить наступательный плацдарм. При поддержке артиллерии они стремятся прорваться к Копаням. Аналогичные действия на подступах к Новопрокоповке и Вербовому. По их позициям в селе Работино наносили удары ВКС РФ. Именно из района этого населенного пункта ВСУ атакуют на первых двух перечисленных участках. Украинская артиллерия работала по российским позициям в Ильченкове, Новопокровке и Новофедоровке», — пишет WarGonzo.

По информации «Рыбаря», на Ореховском участке фронта продолжаются ожесточенные бои на рубеже Работино — Вербовое.

«Украинские формирования предприняли безуспешную попытку продвинуться к Новопрокоповке, но понеся потери, отступили», — сообщил источник.

Reafovka передает, что на Ореховском участке ВСУ пытаются продавить линию обороны ВС РФ в окрестностях Работино.

«Но спотыкаются из-за контратак наших бойцов у Вербового и Новофедоровки. Тем не менее боевикам удается медленно закрепляться на подступах к нашим позициям. На Времевском выступе врага оттесняют к северу от Приютного. ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 в районе Солдатского Днепропетровской области», — отметили авторы канала.

Американский Институт изучений войны сообщил, что российские войска продолжили контратаки на западе Запорожской области.

«И, как сообщается, вернули себе некоторые позиции, атаковав районы Работино и Вербового. 4 октября российским воздушно-десантным подразделениям удалось отбросить украинские войска примерно на 2 км в районе Вербового», — добавили эксперты.

Минобороны РФ эти данные военкоров не комментировало.

Фото: МО Украины

Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 05.10.2023

«На Бахмутском направлении встречные бои за железнодорожную ветку у Андреевки. У Клещеевки на аналогичные позиции наступают ВСУ. Российские средства дальнего поражения наносили удары по украинским войскам в Андреевке, Клещеевке, Часов Яре, Богдановке, Васюковке, Веселом (населенный пункт к северо-востоку от Соледара) и Спорном. Артиллерия ВСУ била по позициям ВС РФ в Озаряновке, Курдюмовке, Бахмуте, Дубово-Васильевке и Яковлевке», — пишет WarGonzo.

«Рыбарь» сообщил, что на южном фланге обороны Бахмута продолжаются позиционные бои в районе превратившейся в руины Клещеевки.

«Российские артиллеристы наносят удары по находящемуся в серой зоне селу, пресекая попытки наступления ВСУ», — отметил источник.

Readovka передает, что ВС РФ удерживают ранее занятые позиции в районе Орехово-Васильевки.

«В Клещеевке продолжаются тяжелые бои без явного перевеса одной из сторон. Тем временем русская армия контратаковала у Андреевки», — сообщили авторы канала.

Американский Институт изучения войны рассказал, что российские войска провели наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в приграничном районе ДНР Запорожской области и на западе Запорожской области и добились ограниченных успехов в районе Кременной.

Минобороны РФ эти данные военкоров не комментировало.

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