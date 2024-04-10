Что сейчас происходит на СВО: последние новости, инсайды, слухи 10 апреля

Фото: РИА Новости

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать последние новости СВО и рассказывать интересную информацию о событиях на Украине сегодня, 10 апреля 2024 года. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Что сейчас происходит в Харькове: будет ли штурм города

«По Харькову гуляет информация. Источники, начиная с официальных, заканчивая разговорами торговцев на рынках в супермаркетах, говорят о том, что город вот-вот будут штурмовать. Как горожане относятся к приходу России? Проводить соцопросы бесполезно. Откровенничать с властями люди не будут, властям не верят. Люди ведут себя по-разному. Кто-то остается на месте, кто-то собирается уехать, хотя массового отъезда из Харькова пока не наблюдается. Я родился и вырос в Харькове, там похоронены мои отец и мать, прадеды и прабабки нескольким поколениям. Я понимаю этот город», — сообщил военкор Геннадий Алехин.

По его словам, ВС РФ учли все ошибки, которые были допущены в 2022 году, и готовы к штурму Харькова.

«Начиная с 2014 года Харьков, центр юго-востока Украины, стал местом, где формировались все украинские националистические подразделения, это вот такие современные полицаи, современные нацисты, а Сырский, в поисках идейного стержня ВСУ, опирается на них. И тем не менее, освобождая Харьков, мы учли все ошибки, допущенные в 2022 году. В этот раз все удастся. Вот мои наблюдения по Харькову. Мы продолжаем наносить удары по военным промышленным предприятиям противника в Харькове», — добавил Алехин.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что с наступлением ВС РФ у Часова Яра

«В чем главная сложность наступления на Часов Яр? Помимо активности артиллерии ВСУ, это рельеф. Большое количество холмов, на которых раскинулись опорники ВСУ, замедляет движение пехоты. Передвигаться в таких условиях можно только при поддержке собственной артиллерии, авиации и дронов, а наступление, с какого бы направления оно ни шло, развивается снизу вверх», — рассказала «Военная хроника».

Какой населенный пункт скоро полностью возьмут ВС РФ

«Между Донецком и Красногоровкой стоит село Старомихайловка, которое мы, репортеры, прозвали между собой Старухой. Так вот, все десять лет начиная с 2014-го так и было: хочешь вкусить адреналина — поезжай в Старуху. Сколько ж украинские военные гражданских людей там убили, стреляя из Красногоровки. Теперь час освобождения пришел. Наши воюют в Красногоровке. Долго и тяжело мы к ней пробивались. Это старая линия фронта, обустроенная, заминированная-перезаминированная. Тут у противника каждый сантиметр пристрелен. Причем бил-то супостат по Старухе, по мирным домам. Доставалось и восточной окраине Донецка, поселку шахты Абакумова. Там герои — это врачи, сколько ж они раненых мирных вывезли, скольким жизнь спасли и на Абакумова, и в Старухе. Теперь мы в Красногоровке. И, как сказал немецкий военкор Репке: „Если русские зацепились за окраину города, по стопроцентной статистике, они его возьмут“», — написал военкор Александр Сладков.

Фото: РИА Новости

Что сейчас происходит в Одессе

«Ровно 80 лет назад Советская армия под командованием Родиона Малиновского освободила Одессу. Наш портовый город немецко-фашистские захватчики хотели превратить в „крепость фюрера“, но стремительное наступление русских солдат не оставило противнику шанса удержаться. До Великой Победы оставался ровно год и один месяц. В XXI веке веселая Одесса — родина знаменитого говора и многочисленных анекдотов — стала точкой невозврата для только пробуждавшейся Русской весны. Новые неонацисты, украинские, вклеили в историю города мрачную, черную страницу 2 мая 2014 года, когда были сожжены защитники Дома профсоюзов и Одесса вновь оказалась в оккупации», — пишет WarGonzo.

Авторы канала отметили, что российская армия обязательно возьмет под контроль Одессу.

«Сегодня город у Черного моря снова под освободительным огнем и вновь противник хочет превратить его в неприступную крепость нового фюрера — Зеленского. Но Владимир Путин в своем обращении уже произнес главные слова: „Одесса — русский город“. А это значит, что уже скоро сюда обязательно вернутся памятники Суворову, Жукову и Екатерине, улицы с русскими названиями, но прежде всего — российская армия и флот», — добавил WarGonzo.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Порт Одесса

Что сейчас происходит в Константиновке

«В Константиновке ударили по прибывшему на ж/д вокзал подкреплению. Прошли те времена, когда Киев под покровом темноты завозил на близлежащие к ЛБС железнодорожные станции технику и живую силу. Теперь главные логистические узлы в Донбассе, которые пока контролирует Украина, находятся под постоянным контролем нашей разведки. А решение на поражение прибывающих военных составов принимается максимально быстро. Удары наносятся если не по самим составам, то уже по разгруженным силам рядом со станцией. Как в этом случае. И это касается не только Константиновки, но и, например, Курахово. Бьем подкреплением, так сказать, на дальних подступах. Хотя постепенно они становятся не такими уж и дальними», — рассказал военкор Александр Коц.

Минобороны РФ это не комментировало.

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