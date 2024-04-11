Что сейчас происходит на СВО: новости, события, слухи, инсайды 11 апреля

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости сегодня, 11 апреля 2024 года. Какую интересную информацию они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Что сейчас происходит в Харькове и Харьковской области

Харьковская администрация объявила о принудительной эвакуации из 47 населенных пунктов в приграничье, среди них Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. О самом Харькове речи пока не идет, хотя только сегодняшними ударами было повреждено около 10 инфраструктурных объектов в области, электроэнергия в город подается по расписанию.

«Напомним, в начале апреля украинские власти уже проводили принудительное переселение 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Отметим, что тенденция вывозить людей из районов, где украинская разведка ожидает наступления российской армии, знакома нам ещё со времён авдеевской операции. Причины ее вряд ли объясняются чрезмерной заботой о мирном населении, скорее всего, речь идет о нежелании иметь в зоне боевых действий пророссийски настроенных осведомителей. Тем не менее главный посыл сей новости такой: Украина ожидает прорыва ВС РФ со стороны Белгородской и Курской областей», — пишет WarGonzo.

Военкор Геннадий Алехин сообщил, что ВСУ в течение последних пяти дней не атакуют Белгород со стороны Харькова.

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

«С Украины летят дроны и БПЛА самолетного типа — мы их сбиваем. И еще несколько любопытных деталей: вновь зашевелился рынок недвижимости в центральных областях Украины, в первую очередь в Киеве и Харькове. Народ планирует бегство с Украины. Осложнилась криминогенная обстановка в Изюмском, Балаклеевском, Богодуховском, Мерефянском районах Харьковской области, ближе к ЛБС: стрельба, автоматные пулеметные очереди уже никого не удивляют. В эти районы вернулись лихие девяностые. Нацбаты и тероборона участвуют в отжиме бизнеса, в рейдерских захватах на мелких и средних сельхоз- и промышленных коммерческих предприятиях, которые ещё работают. Чтобы расслабиться и как-то отдохнуть, "захистники" Незалежной используют самогон. Так вот, с этой целью даже был призван в армию 76-летний дедуля-самогонщик, которого знает вся округа, теперь он гонит "военный" самогон. На всех участках Харьковского направления каждый день что-то происходит, каждый день динамика развития событий только усиливается», — добавил он.

Что известно об уничтожении ТЭС в Киевской области

«Утром 11 апреля по Трипольской ТЭС в Киевской области был нанесен комбинированный удар БПЛА "Герань" и крылатыми ракетами. За все время возобновления ударов по энергообъектам Украины прилетов по Трипольской ТЭС не было, равно как и по некоторым другим крупным станциям — например, Добротворской ТЭС. Удар по Трипольской ТЭС имел очень серьезные последствия для электростанции: пожар распространился по всему машинному залу. Вероятно, ТЭС работала на резервном топливе — мазуте, что способствовало распространению огня. Также видно пожар на одном из генераторных трансформаторов. Судя по масштабам возгорания, восстанавливать в машинном зале уже нечего», — пишет «Рыбарь».

Фото: Shutterstock/FOTODOM Трипольская ТЭС

Авторы канала отметили, что Трипольская ТЭС, помимо генерации для Киевского энергоузла, играла важную роль в маневрировании мощностью энергосистемы Украины при помощи быстрорегулируемого турбогенератора.

«В данный момент станция остановлена и вряд ли сможет вернуться к работе. Ее потеря не пройдет бесследно и сильно снизит и так довольно шаткую надежность украинской энергосистемы, живущей сейчас во многом за счет трех АЭС и перетоков с Евросоюзом. Также следует вывести из строя находящееся на территории станции открытое распределительное устройство 330кВ, которое даже при остановке станции участвует в транзите и распределении электроэнергии по центру Украины», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ поражение станции не комментировало.

Что известно об ударе по Львовской области

«Вывод из строя подземного газового хранилища во львовском Стрые, по которому сегодня был нанесен массированный ракетный удар, поставит под сомнение возможность хранения европейского газа на Украине. Как сообщается, два подземных газохранилища украинского "Нафтогаза" были поражены ракетными ударами этим утром. Украинские ресурсы уверяют, что "хранилища продолжают работу, идет ликвидация последствий, пострадавших среди сотрудников нет". Что до "последствий" во Львовской области, то они могут быть в виде повреждения инфраструктуры, обеспечивающей закачку и отбор газа в ПХГ. Еще после первых ракетных ударов в районах украинских газовых хранилищ в Европе очень засомневались в способности киевского режима обеспечить сохранность газа и его перегон в страны ЕС. На фоне этого некоторые европейские компании перестали вести переговоры с "Нафтогазом" о дальнейшем сотрудничестве», — подчеркнул военкор Евгений Поддубный.

Фото: МО РФ

Почему в Европе все чаще говорят о якобы нападении России

«Да. Не стоит иметь никаких доказательств. Надо выдать "формулу опасности" и тупо твердить ее как истину. Это чисто англосаксонский вариант пропаганды. Ни Лондон, ни Вашингтон не озабочены подтверждением фактами, как в деле со Скрипалями и с той самой пробиркой с "биологическим оружием", послужившей поводом для разгрома Ирака. Всем плевать на отсутствие причин нападения России на Европу, да и отсутствие на сегодня такого российского потенциала тоже никого не волнует. Кстати, в пропагандистском плане нам давно пора взять такой принцип на вооружение. Мы, заявляя о чем-то, всегда думаем о доказательствах. Например, указываем всему миру, что в Киеве засели нацисты, и всегда акцентируем внимание: "Смотрите, у них свастика!", "Смотрите, у них факельные шествия!". Да плевать всем. Не надо никаких доказательств», — отметил военкор Александр Сладков.

По его мнению, сейчас против России применяется «дипломатия таранного типа».

«Это уже новая дипломатия. Дипломатия таранного типа. А что касается смысла заявлений о "грядущем нападении России на Европу…" Я думаю, американский пастух гуртует европейских баранов. Сначала Вашингтон обглодал Европу, как косточку, теперь нужна новая повестка: "Россия вот-вот нападет, быстро закупаем оружие из США. Закупите — Москва испугается и никуда не пойдет". Как мы могли обольщаться Западом в начале девяностых? Это ж махровые враги наши и всегда ими останутся», — добавил Сладков.

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