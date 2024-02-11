Что сейчас происходит на фронтах СВО? События и новости 11 февраля

Фото: МО РФ

ВС РФ продолжают наступать на некоторых направлениях СВО, пишут российские военкоры в своих Telegram-каналах. Что сейчас происходит у Бахмута, Херсона, Крыма, Крынок, Харькова, Купянска, Клещеевки, Часов Яра, Работино, какие последние новости сегодня выходили с разных фронтов спецоперации, где были удары по ВСУ на Украине 11 февраля? Новости СМИ2

Сводка от WarGonzo

«На Херсонско-Крымском направлении — встречные бои в Крынках. По украинским позициям в селе плотно работает российская артиллерия. Также удары по ВСУ в Велетенском, Херсоне, Антоновке и Тягинке. Украинские средства дальнего поражения работали по российским войскам в Алёшках и Казачьих Лагерях. На Запорожском направлении — вновь встречные бои к западу от села Работино. Российская артиллерия работала по украинским позициям. Также они под обстрелами в Степном (не путать с одноименными населенными пунктами на Угледарском и Донецком направлениях), Новоданиловке, Малой Токмачке и Гуляйполе. ВСУ били по ВС РФ в Копанях, Новопрокоповке, Вербовом и Новофёдоровке. На Бахмутском направлении ВС РФ атаковали у Ивановского. Без успеха. Продвинулись в районе Богдановки», — сообщил источник.

Фото: МО РФ

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Двух майоров»

«Армия России ведет наступательные действия на ряде тактических направлений. В войска поступают FPV-дроны, РЭБ, но пока еще не в нужном количестве. Войска только учатся применять новые технические средства и грамотно распределять их. Проблема списания что дронов, что БПЛА указывает на необходимость оптимизации либо цифровизации системы отчетности, из-за сложности которой зачастую отдельные командиры увиливают от получения технических дорогостоящих новинок. Южнее Кременной успех ВС России достигнут в Белогоровке: в тяжелых боях благодаря дерзкому маневру завершен штурм мелзавода и промзоны. Западнее Артемовска (Бахмута) — бои у Богдановки, наши войска ведут медленное наступление, как и у Ивановского (Красного) и вблизи Клещеевки. Запорожский фронт характеризуется атакующими действиями наших войск на Работино и Вербовое. Но дроны противника жгли технику на подходе. Артиллерийские кассетные боеприпасы у ВСУ тоже не закончились», — сообщил источник.

Авторы канала написали, что «Херсонское направление приковывает свое внимание Крынками, где российские войска с потерями сужают зону контроля ВСУ и держат ряд островов».

«Значительных изменений ситуации нет, враг не жалеет жизней своего личного состава для удержания выжженной деревеньки. Не прекращаются террористические удары по нашим прифронтовым регионам. Операторы БПЛА ВСУ не могут не видеть, что они поражают мирных жителей: велосипедистов, стариков, маршрутные городские автобусы. В Черном море Минобороны России сообщило об отражении атаки бэк на гражданские суда, ПВО Крыма отражает налеты БПЛА и ракет. Таким образом, ВС России сосредоточили свои усилия на тактическом продвижении вперед, на отдельных направлениях — в рамках оперативного замысла. Вскрываются огневые точки противника, места дислокации и сосредоточения личного состава, техники. В ближайшие недели прогнозируется серьезная активизация усилий ВС России на ряде направлений», — добавил источник.

Фото: МО РФ

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Сватово-Кременное направление: наши войска продвигаются к Синьковке на Купянском участке, а также атаковали у Табаевки. В Белогоровке российские войска штурмуют, захватив Попаснянский водоканал и большую часть окраины поселка. Они продолжают атаковать восточную часть Белогоровки, вытесняя ВСУ с нескольких опорных точек и захватывая большую территорию. Противник также подтверждает успехи в продвижении российских войск на различных участках. Запорожское направление: ВСУ совершили контратаки у Работино и Копаней на Ореховском участке. У Вербового происходят бои. Русская армия атакует с направления Приютного на Времевском выступе», — сообщил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Удары по ВСУ на Украине 11 февраля 2024 года

Украинские СМИ сегодня ночью сообщили о взрывах в пригороде Днепропетровска и в Николаеве. Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Мэр украинского Николаева Сенкевич чуть позже заявил о начавшемся «пожаре на одном из объектов» в городе.

«„Герани“ добрались до Киевской области. Сообщают о взрывах и работе ППО. Воздушная тревога объявлена в Киеве. Взрывы гремят в Житомирской области, Николаеве и Одессе», — писала ночью «НгП раZVедка».

Несколько инфраструктурных объектов повреждены в Николаевской области после взрывов, заявили утром украинские власти.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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