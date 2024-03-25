Что сделать с «Крокус Сити Холлом»: эстрадную площадку или мемориал?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представим себе ситуацию, что в результате террористического акта погибли люди, но сам многофункциональный зал остался невредимым. Такое вполне могло случиться, если бы нападавшие не ставили перед собой цель поджога «Крокус Сити Холла». Вы отправились бы развлекаться туда, где недавно произошло массовое убийство?

Думаю, для большинства людей сейчас возникло внутреннее табу на посещение этого места с иной целью, нежели почтить память жертв теракта. И не потому, что страшно, хотя стены зала, лестницы, фойе хранили бы дух пережитого людского ужаса. Скорее всего, это место отныне приобрело очевидные и недвусмысленные сакральные черты. По сути, это место, где приняли смерть ни в чем не повинные люди. Честно говоря, я плохо себе представляю будущие «пляски на костях».

Разумеется, в этом вопросе есть и коммерческая составляющая. И после того, как будут взвешены все за и против, окончательное решение будет за владельцами «Крокус Сити Холла».

Печать «Норд-Оста»

Я лишь хочу порассуждать о том, каким бы мог стать новый комплекс не по форме, а по содержанию. То, что напрашивается аналогия с театральным центром на Дубровке, — это очевидно. Увы, спустя годы восстановленный зал не стал местом притяжения москвичей и гостей столицы. Теперь это ничем не примечательный Театр на Мельникова, где ничего выдающегося не происходит. И вряд ли вы найдете хотя бы один отзыв о посещении театра без упоминания о трагедии, произошедшей в октябре 2002 года. Отныне и навсегда на этом здании стоит страшная печать «Норд-Оста».

Для меня это означает одно: решение вернуться к прежнему профилю было ошибочным.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл»

Важнее формы — дух

Вот почему мне бы очень хотелось, чтобы к воссозданию «Крокус Сити Холла» подошли не поспешно, а в первую очередь глубоко осмыслив как коммерческую, так и духовно-нравственную сущность будущего комплекса. Именно комплекса, а не музыкально-развлекательной площадки.

Я вполне допустил бы появление во вновь отстроенном здании постоянной мемориальной экспозиции памяти жертв терактов. В ней должно быть отведено достойное место отважным соотечественникам, таким как 15-летний Ислам Халилов, спасший более 100 человек. И герою, голыми руками разоружившему одного из бандитов. Это должно быть не только место скорби, но и отваги. Сколько раз в эти дни из уст разных людей мы слышим: «Нас не запугать! Мы сплотились!» Именно этим духом должен быть наполнен будущий мемориальный комплекс. И вот что очень важно: этот дух сплоченности должен быть не только во имя настоящего, но, главное, во имя будущего.

Довериться мнению народа

Я уверен, что здесь может и должна звучать музыка. Почему бы здесь не быть, к примеру, камерному залу, где проходили бы концерты классической музыки и конкурсы выдающихся талантов, в том числе детские, по образу и подобию «Синей птицы». Новая концепция комплекса должна заключаться, с одной стороны, в памяти о произошедшем 23.03.2024. И вместе с тем вектор должен быть устремлен к новому, лучшему, светлому, вопреки любому злу и противодействию.

У зала есть владельцы, и окончательное решение будет за ними. Но что-то мне подсказывает, что это тот случай, когда надо довериться мнению народа. Почему бы не провести опрос среди жителей о дальнейшей судьбе комплекса? Что же касается лучшей развлекательной эстрадной площадки, то уверен, что она еще появится усилиями отца и сына Агаларовых. Возможно, не на этом месте и не с прежним названием. Но это обязательно будет, даже не сомневаюсь.

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