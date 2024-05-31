Что Россия может продавать на рынке вооружений: нам есть чем гордиться

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В настоящее время США безраздельно доминируют на мировом оружейном рынке. И в обозримом будущем американское доминирование будет только увеличиваться, ведь США не гнушаются использовать грязные приемы, несовместимые с понятиями честной конкуренции.

Борьба за второе место

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2023 году США заняли 42% мирового оружейного рынка, поставляя оружие в 107 стран мира. Второе место многие десятилетия занимала Россия, но если верить отчету SIPRI, то в настоящее время «серебро» мы делим с Францией — каждой стране принадлежит по 11% мирового рынка.

Правда, безоговорочно доверять подобным цифрам не стоит. Как известно, значительная часть оружия поставляется по закрытым каналам, а SIPRI приводит цифры, опираясь на данные из открытых источников. Впрочем, лидерство США на мировом оружейном рынке не подвергается сомнению, а вот насчет остальных цифр можно поспорить.

Рекламе уже никто не верит

Начать стоит с того, что любой военный конфликт, тем более крупномасштабный, вызывает повышенный интерес у многих стран. Во всяком случае у тех, кто серьезно относится к собственной безопасности, суверенитету и национальным интересам. Вот почему ход военного конфликта, и особенно эффективность оружия, рассматривается буквально под микроскопом.

Объясняется это тем, что любая страна хочет обладать оружием, которое доказало свою эффективность, а не выкидывать миллиарды, поверив рекламным обещаниям. Такие случаи в истории были, достаточно вспомнить экспорт американских истребителей F-104, которые в боевых действиях себя никак не проявили, зато заслужили у летчиков прозвище «летающий гроб».

Аналогичные случаи произошли и в ходе СВО, когда распиаренные танки Leopard 2 и M1 Abrams если что и смогли на поле боя, так только опозориться и эффектно сгореть. А ведь совсем недавно «Леопарды» были дефицитным товаром и отбоя от покупателей не было. А с «Абрамсами» дошло до того, что эти танки начали отводить в тыл, признав их полную несостоятельность на линии боевого соприкосновения. Интересно, найдутся теперь в мире желающие приобрести эту дорогостоящую технику? Особенно на фоне российских Т-90М «Прорыв», которые и стоят меньше западных танков, и боевые задачи выполняют, несмотря на тучи FPV-дронов и прочие противотанковые средства.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Leopard 2

«Ланцеты» и другие

К другим образцам российского оружия, доказавшего свою эффективность, стоит отнести дроны-камикадзе семейства «Ланцет». Эти дроны стали настоящим открытием СВО, уничтожив тысячи вражеских целей. И военные других стран отметили «Ланцет» в своих отчетах. Как ПТУР «Корнет» и «Вихрь», легкую ракету ЛМУР, фугасные авиабомбы с модулем планирования и коррекции, бомбардировщики Су-34, зенитно-ракетные комплексы «Бук-M3», «Тор», «Панцирь-С».

Вряд ли кого оставили равнодушным огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», аналогов которым в мире нет. Вне всякого сомнения, военные эксперты многих стран дали оценку российским ракетам «Калибр» и оперативно-тактическим ракетным комплексам «Искандер». Однозначно повышенный интерес у военных экспертов вызывают и российские комплексы радиоэлектронной борьбы, на работу которых обращали внимание и за несколько лет до начала СВО, например в Сирии.

России есть что предложить на мировом оружейном рынке. Причем наше оружие прошло жесточайший экзамен в условиях вооруженного конфликта. Как известно, только в боевых условиях можно реально оценить, что из себя представляет тот или иной образец ракеты, танка или самолета. Можно вспомнить распиаренную американскую винтовку М-16, которая позиционировалась как совершенное оружие, но вьетнамская война моментально вскрыла все ее многочисленные недостатки. И понадобились годы на их устранение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru ТОС-1А «Солнцепек»

Грязная игра

Многие образцы российского оружия ежедневно показывают свою эффективность, превосходя западные аналоги. Которые долгие годы возили по многочисленным выставкам. Но как только дело доходит до реальной проверки в боях, то ракеты хваленых ЗРК Patriot летят не туда, не менее хваленые танки ни на что не способны, гаубицы М777 оказываются не рассчитанными на серьезные нагрузки...

Россия по-прежнему остается серьезным игроком на мировом оружейном рынке. Другое дело, что США будут Россию всячески душить, уничтожая ее как конкурента. Причем конкурента опасного, ведь РФ предлагает оружие, прошедшее огонь и воду серьезного конфликта.

Вот почему в ход будут пущены все средства, от сознательного принижения эффективности российского оружия до прямого давления на потенциальных покупателей. Что уже было в случае с Египтом и что используется в отношении Индии — крупнейшего покупателя российского оружия. Американцы всегда и везде играют грязно, будь то спорт, экономика, политика, не говоря уж о мировом оружейном рынке.

Читайте также:

Зачем нам на СВО самолеты-штурмовики: будет ли замена Су-25?

Су-35С: чем так хорош наш истребитель поколения 4++

Как ВС РФ научились бороться с дронами: в чем прелесть РЭБ «Волнорез»

Наследник Ан-24 самолет «Ладога»: когда полетит, зачем нужен