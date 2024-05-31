В настоящее время США безраздельно доминируют на мировом оружейном рынке. И в обозримом будущем американское доминирование будет только увеличиваться, ведь США не гнушаются использовать грязные приемы, несовместимые с понятиями честной конкуренции.
Борьба за второе место
По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2023 году США заняли 42% мирового оружейного рынка, поставляя оружие в 107 стран мира. Второе место многие десятилетия занимала Россия, но если верить отчету SIPRI, то в настоящее время «серебро» мы делим с Францией — каждой стране принадлежит по 11% мирового рынка.
Правда, безоговорочно доверять подобным цифрам не стоит. Как известно, значительная часть оружия поставляется по закрытым каналам, а SIPRI приводит цифры, опираясь на данные из открытых источников. Впрочем, лидерство США на мировом оружейном рынке не подвергается сомнению, а вот насчет остальных цифр можно поспорить.
Рекламе уже никто не верит
Начать стоит с того, что любой военный конфликт, тем более крупномасштабный, вызывает повышенный интерес у многих стран. Во всяком случае у тех, кто серьезно относится к собственной безопасности, суверенитету и национальным интересам. Вот почему ход военного конфликта, и особенно эффективность оружия, рассматривается буквально под микроскопом.
Объясняется это тем, что любая страна хочет обладать оружием, которое доказало свою эффективность, а не выкидывать миллиарды, поверив рекламным обещаниям. Такие случаи в истории были, достаточно вспомнить экспорт американских истребителей F-104, которые в боевых действиях себя никак не проявили, зато заслужили у летчиков прозвище «летающий гроб».
Аналогичные случаи произошли и в ходе СВО, когда распиаренные танки Leopard 2 и M1 Abrams если что и смогли на поле боя, так только опозориться и эффектно сгореть. А ведь совсем недавно «Леопарды» были дефицитным товаром и отбоя от покупателей не было. А с «Абрамсами» дошло до того, что эти танки начали отводить в тыл, признав их полную несостоятельность на линии боевого соприкосновения. Интересно, найдутся теперь в мире желающие приобрести эту дорогостоящую технику? Особенно на фоне российских Т-90М «Прорыв», которые и стоят меньше западных танков, и боевые задачи выполняют, несмотря на тучи FPV-дронов и прочие противотанковые средства.
«Ланцеты» и другие
К другим образцам российского оружия, доказавшего свою эффективность, стоит отнести дроны-камикадзе семейства «Ланцет». Эти дроны стали настоящим открытием СВО, уничтожив тысячи вражеских целей. И военные других стран отметили «Ланцет» в своих отчетах. Как ПТУР «Корнет» и «Вихрь», легкую ракету ЛМУР, фугасные авиабомбы с модулем планирования и коррекции, бомбардировщики Су-34, зенитно-ракетные комплексы «Бук-M3», «Тор», «Панцирь-С».
Вряд ли кого оставили равнодушным огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», аналогов которым в мире нет. Вне всякого сомнения, военные эксперты многих стран дали оценку российским ракетам «Калибр» и оперативно-тактическим ракетным комплексам «Искандер». Однозначно повышенный интерес у военных экспертов вызывают и российские комплексы радиоэлектронной борьбы, на работу которых обращали внимание и за несколько лет до начала СВО, например в Сирии.
России есть что предложить на мировом оружейном рынке. Причем наше оружие прошло жесточайший экзамен в условиях вооруженного конфликта. Как известно, только в боевых условиях можно реально оценить, что из себя представляет тот или иной образец ракеты, танка или самолета. Можно вспомнить распиаренную американскую винтовку М-16, которая позиционировалась как совершенное оружие, но вьетнамская война моментально вскрыла все ее многочисленные недостатки. И понадобились годы на их устранение.
Грязная игра
Многие образцы российского оружия ежедневно показывают свою эффективность, превосходя западные аналоги. Которые долгие годы возили по многочисленным выставкам. Но как только дело доходит до реальной проверки в боях, то ракеты хваленых ЗРК Patriot летят не туда, не менее хваленые танки ни на что не способны, гаубицы М777 оказываются не рассчитанными на серьезные нагрузки...
Россия по-прежнему остается серьезным игроком на мировом оружейном рынке. Другое дело, что США будут Россию всячески душить, уничтожая ее как конкурента. Причем конкурента опасного, ведь РФ предлагает оружие, прошедшее огонь и воду серьезного конфликта.
Вот почему в ход будут пущены все средства, от сознательного принижения эффективности российского оружия до прямого давления на потенциальных покупателей. Что уже было в случае с Египтом и что используется в отношении Индии — крупнейшего покупателя российского оружия. Американцы всегда и везде играют грязно, будь то спорт, экономика, политика, не говоря уж о мировом оружейном рынке.
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