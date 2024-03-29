Что России нужно делать с мигрантами после теракта в «Крокусе»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские военкоры, журналисты и эксперты продолжают обсуждать недавний теракт в «Крокус Сити Холле». Что они писали сегодня про боевиков, каким вопросом задаются и кем недовольны? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Коц

«Выясняется, что один из террористов из „Крокуса“ — Шамсидин Фаридуни — был судим на родине за попытку изнасилования мальчика. У другого — Далержона Мирзоева — родной брат нашел свой конец в Сирии, в самом настоящем запрещенном в России ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Его семья была на контроле у таджикских силовиков. Там вообще с этим строго — ни хиджабов, ни бородок. Получается, у нас нет никаких фильтров на въезд для судимых по тяжким статьям. Или нет баз. Или есть, но по ним не пробивают. В анкете на визу США есть пункт „Были Вы когда-либо арестованы или осуждены за правонарушение или преступление?“ Закон предписывает отказывать в визе тем, у кого были судимости, связанные с преступлениями против нравственности и морали: убийство, изнасилование, жестокое обращение с детьми, похищение, грабеж, физическое насилие, мошенничество, кража, а также сговор, покушение или участие в преступлении. Но у нас же нет визового режима с Таджикистаном. И никто, видимо, не проверяет ни судимости приезжих, ни бэкграунд их семей. Даже если они стоят на учете на родине», — пишет военкор.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Шамсидин Фаридуни

По мнению Коца, тему мигрантов в России обязательно нужно выводить из серой зоны.

«Ее нужно привести в соответствие с российскими интересами и мерами по обеспечению безопасности государства. А то мы не пускаем через Шереметьево в Москву многодетную русскую семью из Одессы, которая чудом с пятью детьми вырвалась на историческую родину. А педофилов с родственниками террористов — пожалуйста», — возмутился он.

«Афанасьев Z»

«Не в бровь, а в глаз. Дорогой коллега Александр Коц все правильно написал. Действительно, мы давно стали проходным двором для среднеазиатских республик: заходи кто хочет, делайте что угодно. Трагедия в „Крокусе“ — это явный признак того, что количество давно уже стало переходить в качество», — написал Андрей Афанасьев.

Юрий Подоляка

«Миграционная политика в России во всех ее звеньях — это одна большая коррупция. С колоссальными оборотами. Ну и ясно, почему многие чиновники за это держатся, объясняя, что по-другому нельзя. Можно. Только этих самых чиновников, „которые объясняют“, для начала надо пересажать. Причем не только педагогов. И в первую очередь не педагогов. В первую очередь тех ребят уже в погонах, которые это все организовали. Уверен, что звезды там очень большие. Пока их не посадят, все это будет профанация. А иначе распоряжения президента так и останутся невыполненными. Причем если в этом не будет наведен порядок в ближайшие месяцы, то это будет значить только одно — коррупция проникла в систему МВД на самый верх. У меня по этой теме на сегодня пока все. Всем причастным рекомендую задуматься», — написал журналист.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Два майора»

«Юрий Подоляка подключился к теме миграционной политики в России. Указывает на системную коррупцию в данной сфере. Вот только, на наш взгляд, эта коррупция, включающая и организацию незаконного пребывания, и противоправную выдачу мигрантам документов для трудоустройства, упирается в создание условий потребителями дешевого труда мигрантов. Технологии уже позволяют использовать меньшее число, но более квалифицированных трудящихся. Ну а крупным корпорациям пока выгоднее организовывать завоз необученной рабсилы. Значит, давным-давно пора вмешаться государству, сделать корпорациям такой завоз недостающих рабочих рук невыгодным. Экономика ж впереди всего, базисом является. Работы в данной сфере предстоит много. А то будет, как в Европе», — отметили авторы канала.

WarGonzo

«Какой самый эффективный способ сорвать мирные переговоры? Громкий теракт. Это подтвердит каждый, кто знаком с историей арабо-израильских отношений. Стороны уже начали договариваться, как вдруг стрельба, взрыв, поджог, жертвы, участники переговоров разбегаются, проклиная друг друга. 21 марта ветеран американской журналистики Сеймур Херш опубликовал статью „Закованная в железо пиньята“ (пиньята — латиноамериканская полая игрушка из папье-маше и оберточной бумаги, наполненная угощениями и сюрпризами для детей). В статье он пишет, что несколько месяцев назад открылась возможность переговоров между Москвой и Киевом. Но, по словам источника Херша, „лидеры США предъявили Зеленскому ультиматум: никаких переговоров и никакого урегулирования — иначе мы лишим ваше правительство 45 миллиардов долларов на невоенные нужды ежегодно“. Репутация Херша не позволяет усомниться в его честности», — пишет источник.

WarGonzo обратил внимание, что Херш может ошибаться в выводах и прогнозах, но не выдумывает факты.

Фото: Institute for Policy Studies/CC BY 2.0/wikipedia/common Сеймур Херш

«Не идет ли речь о тех переговорах, которые пытался организовать президент Турции Эрдоган? По крайней мере, о каких-то других переговорах ничего не известно. Несколько дней назад мирный план Эрдогана слили в Сеть, с ним можно ознакомиться», — добавил он.

Читайте также:

Что известно о попадании дрона ВСУ в жилой дом Белгорода, сколько погибших

Что известно о планах Татьяны Лазаревой баллотироваться в Мосгордуму

«Ненавижу митинги и люблю Россию»: как живет ведущий «Решалы» Влад Чижов