Что происходит у Работино и Вербового 27 сентября, как идет наступление ВСУ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военкор Александр Сладков заявил, что информация о «сумасшедшем наступлении» ВСУ на линии Вербовое — Работино — Токмак в Запорожье не соответствует действительности. Какие другие свежие новости с этого участка фронта?

«Тихо там. Утром ребята из 42-й дивизии сожгли одну „Брэдли“, но это так, между делом. А сейчас украинцы молчат. Не знаю почему, но это так», — сообщил Сладков.

Что сейчас происходит у сел Работино и Вербовое на Запорожском направлении

«На Запорожском направлении относительное затишье. Украинские войска после артподготовки пылись двигаться у Новопрокоповки и Вербового. Но не так интенсивно. Как следствие, без успеха. ВС РФ наносили удары по ВСУ в населенных пунктах Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка. Украинские войска обстреливали российские позиции в Копанях и Ильченкове», — сообщил WarGonzo.

Военкор RT Станислав Обищенко со ссылкой на источники рассказал, что никакого массированного наступления ВСУ в районе Работино нет.

«Ситуация пока вполне штатная. Есть передвижение пехоты и колесной техники в виде пикапов и похожих на БТР машин [ночью в тепловизор сложно разобрать]. Работает российская арта. Вражеская техника на расстояние выстрела ПТУР не подходила», — отметил он.

Telegram-канал «Война с фейками» пишет, что никакого серьезного обострения ситуации на Запорожском направлении нет.

«ВСУ предприняли очередную вылазку, однако их остановила российская артиллерия. В результате украинская армия с потерями отступила. Военкоры, находящиеся на передовой, сообщают, что ВСУ не проводит масштабного наступления. В течение дня противник малыми штурмовыми группами по 5–10 человек проводил атакующие действия в районе Вербового, нарывался на огонь десанта, выжившие отступали на исходные. Западнее Работино ВСУ пытаются продвинуться по одной из лесополос. По всей линии фронта Копани — Работино — Новопрокоповка — Вербовое спецназ работает ПТУР и FPV-дронами, артиллерия и минометы мешают противнику продвигаться», — рассказал источник.

«Архангел спецназа Z» также заявил, что ничего серьезного на Запорожском направлении пока не происходит.

«Вчера кто-то не из умных начал разгонять панику о каком-то накате и наступательных действиях ВСУ, сразу же это все подхватили. Мы вчера летали на БЛА (скрины предоставляли), была тишина, артиллерия только работала с нашей и со стороны противника. Все проходило в штатном режиме. Никакого наступления не было. Утром отработала РСЗО „Град“ по позициям противника южнее Орехова. Вербовое — несколько групп пехоты при поддержке артиллерии решили пойти в штурмовые действия, но были накрыты огнем нашей артиллерии», — сообщили авторы канала.

Вчера о наступлении украинских войск в Запорожской области сообщил член главного совета российской администрации региона Владимир Рогов.

«Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино — Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», — написал он.

Минобороны РФ данные военкоров не комментировало.

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