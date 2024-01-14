Что происходит на фронтах СВО 14 января: Авдеевка, Работино, Марьинка WarGonzo: ВС РФ вернули позиции близ Вербового

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ

Российские военные атаковали ВСУ в районе Работино и вернули позиции близ Вербового, сообщает проект WarGonzo. Также продолжается наступление вокруг Авдеевки. Что происходит на других направлениях, о чем пишут военкоры?

Что происходит в Работино и Вербовом 14 января

На Запорожском направлении российские войска вновь атаковали к западу от села Работино и вернули позиции юго-западнее Вербового, сообщает WarGonzo.

«Постепенно начинаем замечать такие вещи, как манёвр на участке фронта нашими силами и средствами. Например, на Запорожском фронте у Нестерянки или южнее Марьинки у Новомихайловки. Количество личного состава ВС России на ЛБС на некоторых участках позволяет действовать подобным образом и в большем масштабе», — сообщает канал «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что происходит на Херсонском направлении 14 января

«На Херсонско-Крымском направлении ВСУ атаковали с островов у Песчановки. ВС РФ удержали позиции. Встречные бои в Крынках. Под ударами ВСУ в Херсоне и Бериславе. ВС РФ — в Казачьих Лагерях», — пишет WarGonzo.

Олег Царев в своем Telegram-канале сообщил, что на Херсонском направлении в Крынках ВС РФ немного продвинулись на востоке плацдарма противника.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

«Днепр и притоки начали замерзать, ухудшая положение ВСУ», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что происходит под Донецком, в Авдеевке, Угледаре 14 января

«Российские войска возобновили штурм Новомихайловки с юга и продвинулись юго-западнее. <...> ВС РФ атаковали Георгиевку, Невельское, Первомайское, Северное (населённый пункт к западу от Авдеевки). Сам укрепрайон при поддержке средств дальнего поражения под давлением с юго-востока и северо-востока. Та же ситуация у подконтрольной ВСУ Новобахмутовки (одноимённый населённый пункт восточнее за ВС РФ). Под обстрелами ВСУ в Победе и Очеретине. ВС РФ — в Водяном и селе Красногоровка», — пишет WarGonzo.

Отмечается, что на Угледарском участке ВС РФ при поддержке артиллерии наступали западнее Старомайорского и у Пречистовки. «Налицо активизация», — сообщает канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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