Что не так с арестом генерала Попова: нестыковки, конфликт с начальством

Фото: МО РФ

Иван Попов

235-й гарнизонный военный суд отправил под стражу бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его родители уже назвали арест местью за критику сына в адрес руководства. Чем известен Попов, почему многие эксперты сомневаются в мошенничестве с его стороны и есть ли связь между делом генерала и другими задержаниями чиновников Министерства обороны России — в материале NEWS.ru.

Как арестовали генерала Попова

В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что генерала арестовали 17 мая и данная мера пресечения избрана на срок два месяца. Как добавили в ведомстве, ГВСУ СК РФ занимается расследованием дела.

По версии Telegram-канала Baza, приблизительный ущерб по делу составляет около 100 млн рублей. Ссылаясь на источники в следствии, ресурс отмечает, что генерал якобы сбыл порядка двух тысяч тонн металлоизделий, которые были предназначены для строительства укреплений на Запорожском направлении.

По словам адвоката генерала Сергея Буйновского, следствие началось еще осенью. «Восемь месяцев проходит расследование, и вдруг его вызывают на допрос и говорят: „Мы вас задерживаем“», — рассказал РБК законный представитель Попова.

Адвокат добавил, что генерал пока не признает вину. По словам Буйновского, в деле есть «более серьезный фигурант», фамилию которого он отказался озвучивать.

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Почему Попова обвиняют в мошенничестве

Полковник в отставке Михаил Тимошенко высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что упомянутое в Telegram-канале обвинение выглядит подозрительно. «Две тысячи тонн металлоизделий — это примерно полторы сотни грузовиков, чтобы их вывезти. Плюс погрузочная техника, плюс личный состав для погрузки-разгрузки. Какое же тут мошенничество?» — недоумевает военный эксперт.

Кроме того, по его мнению, на упомянутых оборонительных рубежах столько металла просто не нужно.

«Если это железная арматура, то ее надо заливать бетоном, а укрепления на Запорожском направлении бетоном залили хорошо. Настолько, что с нашей линией обороны противник при „контрнаступе“ сделать ничего не смог. То есть задача по строительству укреплений была выполнена на совесть», — считает Тимошенко.

Продолжил ли арест Попова «кадровую чистку» в Минобороны

За последние несколько недель прошли аресты замминистра обороны Тимура Иванова и начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Обоим предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере: первый из них, по версии следствия, мог получить 1,185 млрд рублей, второй — 30 млн рублей. Кузнецову грозит до 15 лет заключения.

Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков считает: если обвинение Попова в мошенничестве подтвердится, значит, сейчас активно ищут людей, совершивших должностные преступления.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Виновен ли Попов, решит суд, пока он только арестован. Я могу только констатировать, что ведется большая работа по очищению вооруженных сил от коррупции. Очевидно, что господин Иванов не мог проворачивать свои дела без поддержки определенной команды. Других арестов пока не было, поэтому рано говорить о том, кто виновен. Но еще неизвестна судьба гражданских лиц, занимающих высшие должности в Минобороны», — предположил в беседе с NEWS.ru эксперт.

Что говорят об аресте родственники Попова

Родители генерала сомневаются в его виновности. «Я больше чем уверен, что это подстава какая-то. Уже не знают, как убрать его. Он у меня вообще святой. Под него специально копали, хотели убрать», — заявил агентству Regnum отец генерала Иван Попов.

Его мать Валентина Попова предположила, что причиной преследования стал конфликт ее сына с командованием. «Он много высказывался. И остро. И сам жалел потом об этом. Я ему говорила: „Уходи оттуда, пока с тобой что-нибудь не сделали“», — поделилась мать.

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Владимир Болдырев отметил, что давно знает Попова как умелого, грамотного и способного командира. Он назвал случившееся «удивительным и неприятным». «Насколько я знаю Попова, он не способен на подобное, тем более в то время, когда был такой тяжелый момент», — считает Болдырев.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предположил, что обвинения похожи на фейк, потому что генерал «лучше всех действовал в начальной стадии СВО и ушел на повышение».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что говорят об аресте Попова военкоры

В поддержку Попова высказались Telegram-каналы. Grey Zone уверяет, что подозреваемый, чей позывной Спартак, — один из самых уважаемых генералов. Канал «Временное правительство» назвал Попова последователем бизнесмена Евгения Пригожина, который тоже открыто высказывался о проблемах в армии.

Военкор Александр Коц призвал предъявить «металлические доказательства» вины генерала. «Одно дело, если офицер продал гуманитарку и положил деньги себе в карман. И тут должны быть металлические, как украденные конструкции, доказательства. Другое — если это сделали подрядчики и субподрядчики, которые должны были строить фортификации. А генералу теперь вменяют, что не углядел. А ему и не до того было. Он воюет, а не строит», — написал Коц.

Военкор Александр Сладков подчеркнул, что никогда не замечал в Попове коммерческой жилки. По его мнению, генерал — настоящий «служака».

«Знаю одно: Иван стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника. Уверен, что разберутся, не казнят. Хотелось бы генерала Попова видеть в строю. Тупым прощают и вранье, и потери, другим, думаю, можно простить и безжалостную правду. Уж такому генералу, как Попов, можно было бы простить… Генерал Иван Попов не вор. Он — солдат», — написал военкор в личном Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Коц

Как складывалась карьера Попова

Иван Попов родился в 1975 году на хуторе в Волгоградской области. В 1997 году он окончил Московское высшее военное командное училище (МВОКУ) и начал службу с должности командира взвода 56-го десантно-штурмового полка. Попов принимал участие в войне в Чечне и операции по принуждению Грузии к миру.

В 2015-м Попов окончил Военную академию Генштаба. Позже ему поручили командование 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, дислоцированной в Волгограде. По итогам 2016 года соединение получило звание лучшей мотострелковой бригады Сухопутных войск России.

Когда началась СВО, Попов служил начальником штаба корпуса в Калининградской области. Вскоре его отправили в зону спецоперации. В октябре 2022 года агентство Reuters утверждало, что полковник Попов командовал войсками, штаб которых размещался в городе Балаклее Харьковской области. Минобороны РФ эти данные не подтверждало. Супруга генерала тогда признавалась, что ее муж управлял подразделениями на востоке Украины. Эти данные в российском военном ведомстве также не комментировали.

В марте прошлого года Попову присвоили звание генерал-майора, в июне 2023-го он возглавил 58-ю армию, отвечавшую за Запорожское направление. Именно на эту армию пришелся основной удар «контрнаступа» украинских сил.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Уже 12 июля 2023 года, в разгар отражения «контрнаступа» и спустя несколько недель после попытки мятежа ЧВК «Вагнер», генерала Попова отстранили от командования и вывели в распоряжение Минобороны.

В голосовом сообщении подчиненным Попов объяснил отставку сложной ситуацией «со старшим начальством». По словам генерала, он не мог «смолчать и смалодушничать», поэтому в докладе руководству перечислял недостатки в снабжении армии и обеспечении боевых действий.

13 июля запись была опубликована в Telegram-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева, ранее также командовавшего той же армией, и спровоцировала скандал. Дальнейший статус генерала Попова в ВС РФ Минобороны не раскрывало и не комментировало.

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