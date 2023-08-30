Что находилось в аэропорту Пскова, который атаковали дроны ВСУ

Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press

Украинская армия минувшей ночью с помощью дронов атаковала аэропорт в Пскове, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Есть ли пострадавшие и какая техника могла получить повреждения?

По словам Рогова, в городе сработали российские системы ПВО. Также военные пытались сбить БПЛА стрелковым оружием. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовали свыше десяти дронов. Минобороны России информацию пока не комментировало.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что Минобороны России отразило атаку беспилотников в псковском аэропорту. Глава региона прибыл на место инцидента

«В псковском аэропорту была отражена атака беспилотников. Жертв, слава богу, нет. Масштаб разрушений сейчас уточняется. Все службы работают на месте. Провели оперативный штаб, наметили первичные действия. Будем держать вас в курсе», — сказал Ведерников.

Что происходило ночью в Пскове 30.08.2023

Вечером 29 августа в СМИ появилась информация о взрывах в районе аэропорта Пскова. Местные жители также сообщали о звуках автоматных очередей. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», в районе аэропорта произошло не менее 13 взрывов. Официального подтверждения от Минобороны не было.

По данным SHOT, примерно в 00:51 пожар в аэропорту Пскова был ликвидирован на площади 300 квадратов. Звуки взрывов прекратились, но периодически слышна стрельба.

По информации Mash, в Пскове ввели план «Эдельвейс». Всему личному составу выдали оружие, средства защиты и вывели на улицы для охраны. Большая часть сотрудников сейчас охраняет аэропорт. Туда доставили несколько автобусов с полицейскими.

Губернатор Михаил Ведерников заявил, что в аэропорту Пскова в среду отменены все рейсы. По его словам, такое решение было принято до выяснения характера возможных повреждений взлетно-посадочных полос. Он добавил, что серьезных повреждений ВВП нет.

«Если все в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме», — отметил Ведерников.

Росавиация сообщила, что из аэропорта Пскова отменены шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два рейса «Икара». Это сделано для принятия дополнительных мер безопасности. Все объекты воздушного транспорта в аэропорту, обеспечивающие полеты, работают штатно.

Какая техника пострадала в Пскове в результате атаки ВСУ

Два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте МЧС России по Псковской области. По данным ведомства, их тушили 65 человек, используя 21 единицу техники. Канал Mash написал, что повреждено четыре самолета.

По данным BRIEF, в Пскове якобы был нанесен удар по расположению Второй бригады спецназа ГРУ (находится на территории военной части № 64044). Ранее местные жители сообщали лишь о пожаре на территории военной части. Официального подтверждения этих данных от МО РФ нет.

Читайте также:

Обломки беспилотника нашли на территории российского курорта

Сладков призвал готовиться к ударам ВСУ после атаки на аэродром в Пскове

«Агония»: Захарова об атаке беспилотников ВСУ на российские регионы