Что может сказать Путин 14 декабря: чем он порадует народ

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента сумел заинтриговать общественность. Дмитрий Песков сообщил, что до конца года президент России Владимир Путин проведет свою пресс-конференцию, совмещенную с традиционной прямой линией, но точную дату такого события не назвал. Трудно сказать, отчего такая секретность. Не иначе последнее слово должно было остаться за самим президентом. Но мир не без добрых утечек. И вот сейчас называют дату 14 декабря. Реальна ли она? Как нам представляется — вполне.

За неделю до новогодней эйфории

Во-первых, 14 декабря — это четверг, то есть день, на который в Креме обычно и назначают значимые для президента мероприятия. Расчет, видимо, простой: текущие комментарии идут сразу по ходу, а в выходные уже выходят итоговые передачи с приглашением экспертов и «говорящих голов». И широкий общественный интерес сохраняется. И общая информационная повестка иным не заполнена.

Но главное, что 14 декабря страна еще не охвачена предновогодней эйфорией, гонкой за подарками, обсуждением праздничных встреч. Еще никто не складывает дорожные сумки, готовясь к отдыху в горах или на далеких пляжах. И вроде бы праздничные елки уже стоят, но общество еще сосредоточено на текущих задачах и проблемах. И вполне восприимчиво к обсуждению серьезных, фактически итоговых нарративов уходящего года.

К тому же есть вопросы, ответы на которые очень важны. В частности, постоянно вбрасываемая тема новой волны частичной мобилизации. Получить на такие острые вопросы позитивный ответ от президента — значит реально открыть дорогу к ничем не замутненному празднику.

Возвращение к обычному графику

Два года президент не проводил своих пресс-конференций. Такая пауза явно была связана с событиями СВО и глобальным противостоянием. Нет, Владимир Путин в эти годы выступал часто, не отмалчивался и всегда охотно отвечал на вопросы. Но прямая линия — это линия прямого контакта не только с журналистами, заезжими экспертами или участниками боевых действий. Это прямой выход на тот самый глубинный народ с его иногда мелкими, но для кого-то жизненно важными проблемами.

Фото: kremlin.ru Дмитрий Песков

И у каждого россиянина свои итоги года, свое их подведение, свои подвисшие вопросы и тревоги. А возвращение к привычному формату общения президента с разными слоями общества — это ли не признак общей нормализации ситуации в стране? А что еще надо, чтобы если не полностью наконец расслабиться в ожидании самых популярных в стране праздников, но избавиться хотя бы от части неизбежных тревог?

А объявит ли свое решение главный кандидат

Если пресс-конференция действительно состоится 14 декабря, то к тому моменту наш Совет Федерации может уже принять формальное постановление о дате проведения президентских выборов. По существующему положению — не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до даты голосования. Хотя все и так знают, что они пройдут 17 марта 2024 года.

До оглашения постановления сената президент, видимо, не заявит о своих политических амбициях. Но сама пресс-конференция прекрасно впишется в фактически уже ведущуюся предвыборную кампанию. Хотя кто может исключить, что именно 14 декабря, отвечая на вопрос о своих планах, Владимир Путин и объявит о своем решении идти на выборы?

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