Что известно об украинских пограничниках, сдавшихся в плен под Курском Старовойт: шесть украинских пограничников сдались в плен под Курском

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шесть украинских пограничников сдались в плен в Курской области. Что они сказали о своем командовании и моральном духе в ВСУ?

Как украинские пограничники оказались в российском плену

О сдаче в плен шести украинских пограничников сегодня, 16 декабря, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом он написал в своем Telegram-канале, призвав других бойцов ВСУ сохранять жизни.

«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области. Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте „Волгу“!» — заявил глава региона.

О задержании бойцов Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) впервые стало известно накануне вечером, 15 декабря. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором пленные украинцы рассказывают об обстоятельствах сдачи в плен и обращаются к сослуживцам. По словам пограничников, их дезинформировало командование.

«Пацаны, идите, все нормально, разведка все проверила», — рассказал один из них.

Несмотря на это, попавших в плен украинцев теперь обвиняют в дезертирстве.

«Командиры обманули их, отправив на фронт и сказав, что российских военных там нет. В итоге их обвиняют в дезертирстве», — писал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Украинские пограничники призвали всех военнослужащих ВСУ сложить оружие.

«Пограничники говорят, что их кинуло командование, они устали воевать и предлагают всем военным сложить оружие, так как погибать за эту власть нет никакого смысла», — отмечается в публикации Telegram-канала.

Фото: МО Украины

Что сказали пленные о моральном духе в ВСУ

Сегодня, 16 декабря, Telegram-канал «РИА Новости Крым» опубликовал оперативные кадры допроса пленных бойцов ГПСУ. Один из них заявил, что украинское командование воспринимает военных ВСУ как «пушечное мясо».

Другой пограничник рассказал, что ВСУ несут большие потери, а моральный дух в рядах украинской армии стремительно падает.

«Киевский режим с людьми не считается», — указал пленный украинец.

Что сказали пленные об иностранных инструкторах ВСУ

По словам другого взятого в плен бойца ГПСУ, половина иностранных инструкторов, обучающих ВСУ, даже не участвовали в боевых действиях. Он добавил, что во время учений, когда приехали зарубежные кураторы, украинских военнослужащих увели в лес.

«Нас просто увели, чтобы не показывать этим иностранным людям», — рассказал пограничник.

Как на Украине проходит мобилизация

Еще один пленный украинский пограничник рассказал о том, как на Украине мобилизуют в ряды ВСУ. По его словам, на фронт отправляют «всех, кого видят».

«Заходят в рестораны, кафешки, спортзалы. На рынках ходят. Всем вручают (повестки. — NEWS.ru), всех забирают. Нет боевого опыта — отправляют в горячие точки», — заявил боец ГПСУ.

Он добавил, что в российском плену к нему относятся хорошо.

«Никто не оскорбляет, не обижает. Все хорошо. Кормят. Тепло, вода, туалет — все есть. Отношение человеческое», — добавил пограничник.

Что такое частота 149.200

Специально созданная гуманитарная частота 149.200 начала действовать в июле. Желающие сдаться украинские солдаты могут воспользоваться ею и назвать в эфире позывной «Волга».

Что говорил Путин о пленных бойцах ВСУ

Накануне президент России Владимир Путин сообщил о резком увеличении числа сдающихся в плен бойцов ВСУ. С таким заявлением он выступил на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Глава государства добавил, что с Украиной ведется работа по обмену пленными военнослужащими.

По данным Минобороны России, на минувшей неделе в плен сдались 82 солдата ВСУ. Из них 25 человек — только за прошедшие сутки, 14 декабря.

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