Что известно об отравлении детей в бассейне Сочи: в каком они состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все госпитализированные после посещения бассейна в Сочи спортсмены находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет, заявили в прокуратуре Краснодарского края. Что произошло и какие причины этого?

Что произошло в санатории «Аврора» 17 августа

Группа спортсменов из Москвы попала в больницу после посещения бассейна в санатории в Сочи, госпитализированы 10 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

«12 августа группа спортсменов — 23 человека (в том числе 14 детей и 7 сопровождающих тренеров) — из ГБОУ «Центр образования и спорта „Москва-98“ прибыли в санаторий „Аврора“. 17 августа [они] посетили сауну и искупались в бассейне. 10 человек госпитализированы по скорой помощи», — отметили в ведомстве.

В каком состоянии находятся дети из санатория «Аврора»

После инцидента прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку в связи с отравлением детей парами хлора при посещении бассейна в санатории «Аврора».

«17 августа 2023 года в санатории, расположенном по улице Авроры Лазаревского района г. Сочи, подростки после посещения бассейна почувствовали удушье и недомогание. В результате чего все дети доставлены в лечебное учреждение в состоянии средней степени тяжести с диагнозом „отравление парами хлора“», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также в пресс-службе прокуратуры уточнили, что патологий у пострадавших обнаружено не было.

«В больнице уточнили — состояние детей удовлетворительное. Активные, веселые. Всем сделали КТ, газы крови, общеклинические исследования. Все без патологий», — рассказали в надзорном ведомстве «Российской газете».

Отмечалось, что прокуратурой района с привлечением специалистов Роспотребнадзора незамедлительно организованы проверочные мероприятия и взяты пробы воды из двух бассейнов для установления причин случившегося.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Андрею Маслову представить доклад по установленным в ходе проверки обстоятельствам, сообщает пресс-служба следкома РФ.

Как прокомментировал ситуацию директор санатория «Аврора»

По словам Михаила Увайдулаева, после сауны подростки могли спокойно окунуться в купель, но решили поплавать в бассейне. Тот, в свою очередь, не работает еще с начала лета, так как «сейчас разгар курортного сезона, и рядом находится море». Он подчеркнул, что помещение забыли закрыть уборщицы.

«Дети самостоятельно туда нырнули, но тут же вылезли, так как настояли тренеры. До медпункта все дошли на своих ногах, в обморок никто не падал», — прокомментировал ситуацию Увайдулаев, отмечается в Telegram-канале «Россия. Кубань | Новости».

Директор санатория также рассказал, что не стал замалчивать факт отравления постояльцев и лично вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

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