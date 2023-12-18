Что известно об оставившем послание в Марьинке бойце, кто угрожает семье Родные погибшего в Марьинке бойца Рудакова просят полицию защитить их от угроз

Фото: Социальные сети

Роман Рудаков

Семье погибшего солдата ВС РФ Романа Рудакова, который оставил послание близким перед своим последним боем в Марьинке, неизвестные угрожают расправой, сообщает RT. Что произошло?

Что известно о Романе Рудакове, как было обнаружено его послание

Рудакову было неполных 22 года, он родился и жил в городе Батайске Ростовской области. Закончил срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации летом прошлого года, после чего был мобилизован.

По информации RT, российские военнослужащие во время зачистки города Марьинки от украинских бойцов обнаружили последнее послание солдата Рудакова, в котором он попросил позаботиться о его родных.

«Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате», — гласит надпись, сделанная на камне.

Отмечается, что данная просьба была написана на стене в одном из жилых домов. Рядом были обнаружены тела солдат ВС РФ, которые, предположительно, попали в засаду и сражались с противником до последнего патрона.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, где Роман Рудаков до гибели объяснил, почему направляется в зону проведения спецоперации.

«Надо Родину защищать, я считаю. Либо они, либо мы. Если сейчас никто не будет защищать, они (ВСУ. — NEWS.ru) уже здесь будут», — сказал он.

Как классный руководитель отзывается о погибшем бойце

Классная руководительница Романа Рудакова Марина Николаевна рассказала, что он всегда был культурным и воспитанным учеником.

«Сейчас сидела прокручивала в голове школьные годы и не могла вспомнить ни одного конфликтного случая, связанного с Ромой. Он не был особо активным в силу своей скромности. Не выбивался в первые ряды, но всегда откликался на любые просьбы, выполнял все поручения. Ребята его очень уважали», — пояснила она.

Также женщина рассказала, что у его брата были проблемы со зрением и еще некоторые заболевания и Роман всегда опекал его и следил за ним в школе.

«Рома его опекал, ходил за братом как курочка-наседка. Следил, куда Леша сел, достал ли он все канцелярские принадлежности, куда положил портфель. Везде ходил за ним следом. Они не сидели за одной партой», — отметила классный преподаватель Рудакова.

Марина Николаевна подчеркнула, что ее до глубины души тронули слова мамы Ромы, которая сказала, что, если послание оставил только ее сын, значит, там уже все были мертвы.

Фото: Социальные сети Роман Рудаков

Что рассказали родственники Рудакова об угрозах

По информации источника RT, семья погибшего военнослужащего РФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой защитить их от многочисленных угроз.

Отмечается, что после того, как о подвиге бойца из Батайска рассказали СМИ, его родителям, брату и сестре стали угрожать расправой. Так, поступают различные звонки и письма с украинских номеров.

После этого близкие Рудакова приняли решение сменить номера мобильных телефонов.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что правоохранители обязаны отреагировать на угрозы в адрес родственников военного, подключиться к обеспечению их безопасности.

«Во-первых, поступает огромное количество звонков от тех, кто поддерживает семью Рудакова и благодарит их за воспитание такого сына, — сказал Чепа. — Конечно, им нужно оказать помощь. В частности, необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь. Соответствующие службы должны быть подключены», — отметил он в беседе с Lenta.ru.

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