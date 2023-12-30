Что известно об атаке ВСУ на Белгород 30 декабря: сколько детей погибло МЧС РФ призвало жителей Белгорода покинуть дома и направиться в укрытия

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

МЧС РФ выпустило экстренное обращение к жителям Белгорода с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытия на фоне обстрела ВСУ. Что там сейчас происходит, сколько пострадавших?

Атака ВСУ на Белгород 30 декабря, первые подробности

Около 15:00 по московскому времени СМИ сообщили, что ВСУ атаковали Белгород.

«Несколько человек пострадали во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Люди находились на Соборной площади и пострадали от разлета осколков. На месте находятся несколько экипажей скорых и пожарных», — написала Baza.

Через некоторое время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки ВСУ погибли двое детей, есть пострадавшие, также было попадание в жилой сектор.

По информации SHOT, обстрел велся по Соборной площади. В результате атаки также пострадали Гражданский проспект, улица Богдана Хмельницкого, повреждено здание универмага на улице Попова, по центру города горят автомобили, отметил источник.

«Два ребенка погибли от удара ВСУ по центру Белгорода. По предварительной информации, пострадало 10 человек. Украинские войска ударили по центру города в районе ТЦ „Маяк“, где традиционно проводятся новогодние мероприятия и находится правительство области. Также есть попадания в жилой сектор», — написал Mash.

В Белгороде в 15:20 по московскому времени начал звучать сигнал воздушной тревоги.

«ВСУ намеренно нанесли удар по Белгороду — над городом поднимается три столба густого черного дыма. На данный момент горит несколько машин — сооружения рядом также пострадали, в домах разбиты стекла. Также нанесен удар по местному катку и универмагу, которые работали в преддверии праздников. На месте работают экстренные службы, предполагается, что число жертв будет расти. Очевидцы сообщают о как минимум четырех погибших в результате атаки ВСУ», — сообщила Readovka.

МЧС выпустило обращение к жителям Белгорода с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытия.

SHOT заявил, что в Белгороде намерены ввести режим ЧС для ликвидации последствий после обстрела.

«Сейчас в центре города минимум три пожара — возле кинотеатра „Победа“, на Соборной площади, на Гражданском проспекте. Под обстрел также попал каток в центре города. Предварительно, погибли два человека, три пострадали. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь», — добавил источник.

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