Что известно о закрытии аэропорта Волгограда 20 декабря, когда уже было Аэропорт Волгограда вновь работает в штатном режиме после временного закрытия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Волгограда вновь работает в штатном режиме после временного закрытия, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе АО «Международный аэропорт Волгоград». Что об этом нужно знать?

Почему аэропорт Волгограда закрывали для полетов

Представитель аэропорта Волгограда сегодня утром пояснил, что из-за ограничений по аэронавигации один из самолетов был перенаправлен в Саратов, а еще два рейса задерживаются. Точные причины этого не сообщались.

«Из-за ограничений по аэронавигации командиром воздушного судна авиакомпании „Победа“ (рейс DP6965) принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова. Рейс S72141 авиакомпании „Сибирь“ также прибудет из Москвы с задержкой», — рассказали в пресс-службе.

В 11:40 по московскому времени стало известно, что ограничения в аэропорту Волгограда сняты, работа идет в штатном режиме

Когда ранее аэропорт Волгограда приостанавливал работу

17 декабря несколько рейсов на прилет и вылет были задержаны из-за ограничений по навигации, сообщила ТАСС пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, были задержаны три рейса из Москвы, а также два в столицу и один в Стамбул.

В Минобороны России тогда заявили, что средствами противовоздушной обороны в Волгоградской области были уничтожены два дрона Вооруженных сил Украины.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области», — рассказали в военном ведомстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что за план «Ковер» вводили в московских аэропортах 19 декабря

Вчера, 19 декабря, в московских аэропортах Домодедово и Внуково ввели план «Ковер» и были ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«По независящим от аэропорта причинам в 11:54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД (региональным центром организации воздушного движения. — NEWS.ru) аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск ВС временно не осуществляется», — рассказали в пресс-службе Внуково.

Позднее мэр Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что силы ПВО ВС РФ сбили беспилотник в подмосковном Одинцово.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — пояснил он.

Также в Минобороны РФ подтвердили, что беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ВСУ, в 12:35 по московскому времени был сбит в Подмосковье.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области», — пояснили в ведомстве.

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