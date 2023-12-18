Что известно о задержании главы самарского ГУ МЧС Бойко, какие последствия В Самаре задержали начальника ГУ МЧС по региону Бойко по подозрению в коррупции

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре сотрудниками Следственного комитета России и ФСБ задержан руководитель ГУ МЧС РФ по Самарской области генерал-майор Олег Бойко, сообщает Baza. Что об этом известно?

Почему был задержан Бойко

По информации Telegram-канала Baza, Бойко требовал часть денег от своих подчиненных, которые те незаконно получали при проверках пожарной безопасности.

«Бойко был задержан сотрудниками управления экономической безопасности МВД по Самарской области, сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Обыски идут по шести адресам. Сегодня Бойко должны доставить в Москву», — говорится в публикации.

Источник ТАСС также подтвердил, что генерал-майора МЧС подозревают в коррупционных преступлениях.

«Бойко задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Подозрение в коррупционных преступлениях, сопряженных с вымогательством. Ведутся обыски. Обвинение ему пока не предъявлено. Уголовное дело расследует Следственный комитет», — рассказал собеседник агентства.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто еще был задержан вместе с Олегом Бойко

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что начальника самарского ГУ МЧС задержали сегодня по обвинению в многомиллионных взятках.

«По версии следствия, долгое время он оказывал покровительство группе компаний „Витязь“, занимавшихся пожарной безопасностью. За продвижение интересов „Витязя“ генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более 25 млн рублей», — рассказал парламентарий.

Хинштейн уточнил, что вместе с генералом МЧС были задержаны руководители «Витязя» Ян Гущин и Елена Тютюнник.

«При обысках изъята черная бухгалтерия, подтверждающая регулярные передачи взяток генералу. Операция проводилась силами УФСБ, ГУЭБиПК МВД и следователей центрального аппарата СКР. С высокой вероятностью уже сегодня все задержанные будут этапированы в Москву. Уголовные дела возбуждены в ГСУ СКР по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток в особо крупных размерах)», — заявил депутат Госдумы.

Также парламентарий обратил внимание, что Бойко планировал уволиться из МЧС и перейти на работу в правительство Самарской области.

Кем ранее работал Олег Бойко

Олег Бойко родился 28 декабря 1966 года в Симферополе. Окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Некоторое время служил в армии, а в 2004 году был назначен начальником отдела инженерно-технических мероприятий управления по делам ГО и ЧС Самары.

Пост главы управления МЧС по Самарской области он занимал с 2014 года. Также известно, что в 2019 году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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