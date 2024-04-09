Что известно о взрывах в Севастополе 9 апреля: какие еще регионы атаковали

Фото: МО Украины

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вблизи города сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. Какие еще российские регионы атаковали Вооруженные силы Украины в ночь на 9 апреля?

Что известно о взрывах над Севастополем

Громкие хлопки, которые слышны в Севастополе, издавала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией, написал Развожаев в Telegram-канале. Он пояснил, что никакие объекты в городе не пострадали, и призвал доверять только официальным источникам информации.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. В городе все спокойно», — написал губернатор.

В то же время очевидцы рассказали Telegram-кнаналу SHOT, что сразу несколько громких хлопков были слышны в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя.

Как ВСУ атаковали Воронежскую область

Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на территории Воронежской области. Он уточнил, что никто из местных жителей не пострадал.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются. Внимание! Режим опасности атаки БПЛА в регионе пока сохраняется», — написал глава области.

Отмечается, что до этого на территории Воронежской области был введен режим опасности атаки БПЛА. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что гражданам следует соблюдать спокойствие и не выходить на улицу.

«Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход», — говорится в сообщении.

В каких украинских регионах ночью звучали взрывы

Серия взрывов прогремела в Полтавской области и в городе Каменское Днепропетровской области Украины, передает «24 Канал». Местные администрации информацию не комментировали.

«Раздались повторные взрывы в Каменском <...> Снова звучат взрывы в Полтавской городской общине», — говорилось в заявлении.

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