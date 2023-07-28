Что известно о взрыве украинской ракеты в Таганроге 28 июля

Фото: РИА Новости

В Таганроге Ростовской области сегодня днем произошел мощный взрыв в центре города. По информации Минобороны РФ, причиной ЧП стал ракетный удар украинской армии, которая задействовала ракету комплекса С-200. Сколько человек пострадало и погибло, как на взрыв отреагировали местные жители.



Что случилось в Таганроге 28 июля

Жители Таганрога сегодня около 16:00 по московскому времени сообщили о мощном взрыве в центре города — в районе Банковской площади, недалеко от аквапарка «Лазурный». По информации SHOT, в результате ЧП полностью разрушен ресторан «Чехов Сад». Предварительно, всех пострадавших достали из-под завалов. Пропавшего без вести обнаружили — он в больнице.

Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. На месте взрыва образовалась воронка размером 5Х5 метров. Саперы еще проверяют местность после сообщений о «неразорвавшихся снаряде и беспилотнике».

По предварительным данным, пострадали 15 человек. Девятерых из них уже госпитализировали, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Остальным или оказывают помощь на месте, или решают отправить в больницы. У всех порезы и ушибы от осколков. Число раненых может увеличиться. Данных о погибших пока не поступало.

Какой ракетой ВСУ ударили по Таганрогу

«Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрога. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога», — заявили в Минобороны России.



По информации Mash, причиной взрыва стала головная часть ракеты от украинского ЗРК С-200 — длиной около метра и весом в 220 кг. Внутри находилось примерно 90 кг взрывчатки и больше 37 000 поражающих элементов в виде шариков диаметром 9,5 и 8 мм. Переделанная под атаку ракета была 11 метров в длину с дальностью полета около 300 км.

Ранее ВСУ аналогичным способом уже обстреливали Крым, Калужскую и Ростовскую области. Из-за невысокой точности и неспособности поражения защищенных целей военный ущерб такие переделки нанести не способны.

В Сети очевидцы выкладывают фотографии вероятных поражающих элементов, которые представляют собой маленькие металлические шарики. Местные жители рассказали, что перед взрывом видели «черный гриб», а также сообщили о найденном снаряде в Лермонтовском переулке — в ста метрах от места взрыва.

Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад»

Реакция экспертов и местных жителей

«В Таганроге взрыв, в Москве сбиты БПЛА. Да, так. Это просто война, если кто не понял. Сражайтесь или умрите», — написал в своем Telegram-канале политолог Александр Дугин.

«Если это ракета (судя по воронке) в Таганроге, то расстояние до фронта минимум 150 км. Storm Shadow? Или новые ракеты для HIMARS уже поступили? Думаю, что скоро узнаем. Но в любом случае, это удар натовскими ракетами вглубь России, при этом по мирному объекту в густонаселенном городе. Действительно — чудо, что никто не погиб. Французы мстят за Африку?» — отреагировал на происходящее социальный технолог Роман Алехин в авторском Telegram-канале.



Местная жительница Ольга рассказала NEWS.ru, что во время взрыва в помещении, где она находилась, задрожали стены и окна. По словам женщины, непосредственно перед самим хлопком никаких подозрительных звуков слышно не было.

Другой очевидец в беседе с Readovka отметил, что взрыв был такой силы, что выбило два окна в квартире жилого дома. На опубликованных кадрах видно, что пол усыпан осколками. Проживающая там пожилая женщина не пострадала.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что российские средства ПВО также поразили украинские ракеты в Азовском районе.



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