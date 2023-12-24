Что известно о Владиславе Даванкове, ставшем кандидатом в президенты РФ «Новые люди» выдвинули Даванкова кандидатом на выборы президента России

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Владислав Даванков на съезде партии «Новые люди»

Съезд партии «Новые люди» выдвинул вице-спикера Госдумы РФ Владислава Даванкова кандидатом на выборы президента России. Что о нем известно?

Кто такой Владислав Даванков

Владислав Даванков родился 25 февраля 1984 года в Смоленске в семье военного летчика. Среднее образование получал сначала в смоленской школе № 3, а затем в гимназии № 1 им. Н. М. Пржевальского. В 2001 году уехал в Москву, поступил в МГУ им. М. В. Ломоносова и в 2006 году окончил исторический факультет. В 2008-м окончил Российский государственный социальный университет. Имеет ученую степень кандидата социологических наук.

В 2018–2021 годах был заместителем генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». В 2020 году стал членом партии «Новые люди», которую создал Алексей Нечаев.

С 2021 года является депутатом Государственной думы РФ VIII созыва. В октябре 2021 года стал заместителем председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. На посту вице-спикера курирует комитеты по охране здоровья и по культуре.

19 мая 2023 года был выдвинут «Новыми людьми» в качестве кандидата на мост мэра Москвы. Занял четвертое место, набрав 5,34% голосов.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет благодарность президента России (2019), благодарность правительства РФ. Награжден орденом Дружбы Южной Осетии (2023).

Также известно, что он женат и у него двое детей.

Как партия «Новые люди» выдвинула кандидатуру Даванкова

Председатель центрального совета «Новых людей» Сангаджи Тарбаев заявил, что было внесено предложение о выдвижении Даванкова в качестве кандидата на выборы президента России от партии.

«Центральный совет политической партии „Новые люди“ решил внести четвертому съезду политической партии „Новые люди“ предложение по выдвижению кандидатуры члена центрального совета партии Даванкова Владислава Андреевича», — сказал он, сообщает ТАСС.

Фото: roscongress.org Владислав Даванков

Отмечалось, что после этого было объявлено тайное голосование, по итогам которого съезд должен принять решение о выдвижении кандидата. Позднее стало известно, что, согласно протоколу счетной комиссии, за выдвижение Даванкова выступили все 69 делегатов. Съезд решение также поддержал.

«Сегодня для партии „Новые люди“ это тоже исторический момент. Мы впервые выдвигаем кандидата на пост президента Российской Федерации. Не могли выборы эти состояться без кандидата, который бы представлял молодых людей, людей, которые не только по возрасту молоды, 20-, 30-летних, но и тех, кто молод душой, тех, кто живет днем сегодняшним, а не оглядывается постоянно на прошлое», — прокомментировал решение глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Напомним, что выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Основное голосование будет продолжаться три дня — с 15 по 17 марта. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Что планирует делать Даванков во время предвыборной кампании

По словам вице-спикера Госдумы, он хочет посетить 30 городов России и пообщаться там с людьми.

«Съездить в 30 городов, пообщаться с людьми. У меня есть гипотеза того, какой должна быть Россия, но ее всегда нужно проверять на людях», — сказал он.

Также Даванков пояснил, что не будет критиковать президента России Владимира Путина, «потому что лучше от этого никому не станет».

«Критика [политических оппонентов] осталась в каких-то других временах. Я не делал этого и во время московской кампании [на выборах мэра Москвы в сентябре]. Я старался донести нашу повестку, то, что волнует москвичей. И сейчас я планирую сделать примерно то же самое, только по всей России», — заявил парламентарий.

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