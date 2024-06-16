Что известно о террористах, взявших в заложники сотрудников СИЗО в Ростове

Фото: Ирина Гурьева/ТАСС

Обстановка около следственного изолятора № 1 в Ростове-на-Дону

Трое заключенных, которые сейчас удерживают в заложниках сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в СИЗО Ростова-на-Дону, в прошлом году планировали теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии и были задержаны. Что еще известно о боевиках?

Что произошло в СИЗО Ростова 16 июня

Сегодня утром пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний сообщила, что двух сотрудников ФИСН взяли в заложники в СИЗО в центре Ростова-на-Дону.

«Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС. На месте происшествия находится начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что СИЗО функционирует в штатном режиме, обстановка находится под контролем.

По данным Telegram-канала Baza, нарушители из СИЗО Ростовской области, захватившие заложников, требуют автомобиль и оружие, чтобы покинуть следственный изолятор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«По предварительной информации, преступники, захватившие заложников в СИЗО, требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора. В этом случае они готовы, по их словам, отпустить заложников», — пишет Baza.

Также известно, что в сторону ростовского СИЗО выдвинулся ОМОН и в связи с чрезвычайным происшествием в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

«В связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки», — заявили в пресс-службе ведомства.

Что известно о террористах

По информации Telegram-канала SHOT, трое из заключенных, захвативших заложников в СИЗО Ростовской области, были задержаны в декабре 2023 года.

«По данным SHOT, шестеро заключённых удерживают в заложниках двух сотрудников СИЗО-1. Все родом из Ингушетии, трое из них планировали в прошлом году теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии. Они были задержаны в декабре 2023 года: Акиев Ш., Гиреев Т., Цицкиев А.», — пишут авторы канала.

Отмечается, что все трое были судимы сразу же по нескольким «террористическим» статьям.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

«„Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации“, „Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности“, „Незаконное изготовление взрывчатых веществ“, „Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывных устройств“, „Содействие террористической деятельности“, „Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия“», — сообщают журналисты.

По данным канала Baza, среди участников захвата Сайпудинов М. Ш., Цицкиев А. М., Камнеев Д. В., Гиреев Т. М. и Акиев Ш. А. Последние двое были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18,5 года.

«Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) и подготовку теракта (они планировали напасть на здание Верховного суда КЧР). Гиреев и Акиев были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18 с половиной годам», — сообщает Baza.

Источник также пишет, что захват заложников в ростовском СИЗО планировался несколько месяцев.

«При этом кураторам захвата удалось доставить преступникам в изолятор оружие, флаги ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) и средства связи. Сами преступники, предварительно, содержались в разных камерах, однако это не помешало им вместе организовать побег», — добавила Baza.

Читайте также:

Мощный взрыв в Саратове 15 июня: что известно о пожаре, была ли атака ВСУ

Битва за Волчанск 15 июня: новая тактика ВС РФ, причина долгого наступления

Битва за Часов Яр 15 июня: серьезные успехи ВС РФ, выход к Славянску