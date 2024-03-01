Что известно о скандале с волгоградским главой МЧС Николаем Любавиным

Фото: 34.mchs.gov.ru

Генерал-майор Николай Любавин

Начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области генерал-майор Николай Любавин, который пожелал своему подчиненному заболеть онкологическим заболеванием, ушел на пенсию, сообщили в пресс-службе ведомства. Что об этом известно?

Что и почему Любавин сказал про онкологию

В начале января 2024 года в ходе совещания Любавин сообщил о проведенной прокуратурой проверке и отметил, что причиной для нее послужила некая жалоба от одного из сотрудников ведомства. По его словам, в жалобе на его работу было указано, что он пользуется преференциями от банка, где работает его супруга.

Генерал-майор пожелал подчиненному, чтобы у него «отсохли руки» из-за обращения в прокуратуру.

«Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — сказал он.

Любавин занял пост руководителя МЧС Волгоградской области в ноябре 2020 года, до этого он работал в главном управлении ведомства по Ставрополью, где занимал в том числе должность первого заместителя.

Как отреагировали в Госдуме на высказывание Любавина

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что руководство МЧС инициировало проверку против начальника Управления МЧС по Волгоградской области генерал-майора внутренней службы Николая Любавина после его высказываний во время совещания.

«Руководство ведомства уже в курсе ситуации. Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора в/с Любавина», — написал он.

Также парламентарий добавил, что такое поведение совершенно недопустимо для офицера и должностного лица.

«Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица: Николай Любавин возглавляет Волгоградское ГУ МЧС. Тем более все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании», — подчеркнул Хинштейн.

Что известно об уходе на пенсию Любавина

Сегодня, 1 марта, в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области изданию «Волгоград онлайн» подтвердили, что генерал-майор Николай Любавин ушел на пенсию.

В ведомстве уточнили, что на данный момент приказа от президента России об отправке на пенсию регионального начальника МЧС не было.

Также сегодня утром Telegram-канал «Остров свободы» сообщил, что Любавина сняли с должности руководителя МЧС по Волгоградской области.

«Есть информация, что генерал Любавин, начальник регионального МЧС, уволен с должности. На какую работу его переведут, неизвестно», — говорилось в публикации.

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