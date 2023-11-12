Что известно о российском БПЛА С-70Б «Охотник», который тревожит США В NI заявили, что у США вызывает тревогу производство БПЛА С-70Б «Охотник»

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Совместный полет БПЛА «Охотник» с истребителем Су-57

Руководство Соединенных Штатов Америки встревожено решением России расширить производство БПЛА С-70Б «Охотник», сообщает американский журнал The National Interest (NI). Что об этом известно?

Что рассказали авторы NI

Первоначально концепция беспилотника была задумана более десяти лет назад, когда Министерство обороны России заключило с компанией «Сухой» контракт на создание новой программы БПЛА. Москва называет С-70 «платформой шестого поколения». Дрон способен проникать в космическое пространство, отмечается в публикации издания.

Журналисты подчеркнули, что в 2014 году был создан первый макет БПЛА. Через несколько лет прототип дрона представили публике, а в 2018 году С-70 провел первую серию испытаний, на которых он достиг скорости в 200 км/ч.

По мнению американских журналистов, решение России развивать производство беспилотников вызывает тревогу.

«Шаги Москвы по расширению внутренних возможностей для производства беспилотников не могут не вызывать тревогу», — говорится в публикации.

Что говорят военные эксперты про С-70 «Охотник», принимал ли участие в СВО

27 июня Telegram-канал Mash сообщил, что ВС РФ впервые ударили по военным объектам ВСУ в Сумской области, применив новейший тяжелый БПЛА С-70 «Охотник». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Макет БПЛА С-70 «Охотник»

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, С-70 «Охотник» способен уничтожить цель в любой точке Украины. По его словам, максимальная скорость дрона — около 1400 км/ч, практический потолок — 18 км, дальность полета — 6000 км.

«Это тяжелый ударный БПЛА, способный работать индивидуально и в паре с истребителями пятого поколения Су-57 или Су-75. Серьезный аппарат, схема „летающее крыло“. Кроме нас, возможно, подобными технологиями обладают США и Китай. Несет несколько тонн боеприпасов: и ракеты, и бомбы», — рассказал он в беседе с NEWS.ru.

Дандыкин уверен, что главной задачей данного БПЛА является нанесение ударов высокоточным оружием по объектам противника в глубоком тылу.

«Если БПЛА работает в паре, то им управляет пилот истребителя пятого поколения, что увеличивает боевой потенциал. По сути, „Охотник“ может работать на всей территории Украины. Это серьезная машина, таких нужны десятки», — резюмировал эксперт.

Оператор БПЛА летчик-испытатель Евгений Фролов объяснял, что «Охотник» может поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Окончательное решение об атаке с «Охотника» будет принимать летчик самолета-лидера. При этом пилоту не придётся отдавать команду БПЛА. Су-57 сам примет решение о назначении цели и отдаст команду.

«В будущем этот аппарат будет чисто в автомате, там уже таких органов управления, скорее всего, не будет, и ручного управления, наверное, вообще не будет», — рассказал он.

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