Что известно о противостоянии MQ-9 Reaper ВВС США и истребителей ВКС РФ

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Российский истребитель Су-30 из состава дежурных сил по ПВО вчера, 5 августа, был поднят в воздух над акваторией Черного моря из-за обнаружения американского беспилотника MQ-9A Reaper ВВС, передает Минобороны РФ. Что собой представляет этот БПЛА и какие инциденты с ним были раньше?

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — отметили в МО РФ.

Что известно про случаи столкновения MQ-9 Reaper и российских истребителей

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции 26 июля текущего года опасно сблизился с истребителями Су-35 и Су-34 ВКС России в небе над Сирией. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Гуринов. По его словам, российскими пилотами было вновь зафиксировано облучение системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей.

В Минобороны РФ 14 марта 2023 года сообщили, что в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России был выявлен полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9. По данным ведомства, БПЛА с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.

При этом Европейское командование ВС США считает, что Су-27 ВКС РФ якобы столкнулся в небе с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента истребитель совершал «небезопасные» маневры.

По данным МО РФ, из-за резкого маневрирования иностранный дрон перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Что собой представляет американский беспилотник MQ-9 Reaper

Первый полет дрона состоялся 2 февраля 2001 года. MQ-9 Reaper задействуют для сбора разведывательных данных и поражения динамических целей. Изначально беспилотник создавался для нанесения ударов с применением ракет класса «воздух — земля». Однако в 2020 году стало известно об успешных испытаниях с применением высокоточной ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9X.

MQ-9 Reaper оснащен турбовинтовым двигателем, благодаря которому беспилотник развивает скорость до 400 километров в час. Аппарат может нести ракеты «воздух — земля» AGM-114 Hellfire, бомбы Mark 82 c лазерным или GPS-наведением, а также ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9X.

Беспилотники Reaper стоят на вооружении США, Великобритании, Нидерландов, Италии, Испании, Польши, Китая, Турции, Франции, Японии. Стоимость одного такого дрона варьируется от $16 млн до $30 млн.

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