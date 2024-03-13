Что известно о попытке прорыва ВСУ к Белгороду 13 марта: последние новости

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские подразделения продолжают концентрироваться на границе с Белгородской областью для попытки нового прорыва в российский регион. Что сейчас там происходит, о чем пишут военкоры, какие последние новости были 13 марта 2024 года?

Евгений Поддубный

«Вчерашней порции огневого поражения противнику оказалось мало. После перегруппировки и подхода резервов с утра формирования киевского режима продолжают безнадежные попытки организации атак на наши позиции. Только накануне противник потерял семь танков, три дня назад — пять танков. Пикапы уж перестали считать. Тактика при попытках прорыва вполне предсказуема, силами до РТГ рваться к фотогеничному месту. Селфи — это у ГУРа главный результат. Но до этапа рейда противник дойти не может. Фотографироваться врагу приходится на собственной территории», — отметил военкор.

По его словам, сейчас у Белгородской области фиксируется применение мобильных станций радиоэлектронной борьбы со стороны ВСУ.

«Но тут, как и при провальном для врага летнем наступлении на юге, ставка на РЭБ себя не оправдывает. Управление нашими войсками стабильное, средства огневого поражения работают. Противник действует шаблонно. С одной стороны пытается давить в одни и те же точки, но за это платит серьезными потерями в людях и технике. И это при том, что русские ракетчики активно наносят удары по тыловым военным объектам, которые участвуют в обеспечении группировки киевского режима, что задействована в атаках на наши позиции. Бои продолжаются. Противник успеха не имеет. Киевский режим с максимальным напряжением сил и далее будет продолжать боевые действия, цель которых — прорвать позиции нашей группировки прикрытия государственной границы в период проведения выборов президента России», — добавил журналист.

Фото: МО Украины

«Рыбарь»

«Даже после вчерашних неудачных атак украинские формирования не оставили попыток пересечь государственную границу и зайти в приграничные села Белгородской области. На данный момент силы ВСУ сконцентрированы в нескольких районах, в том числе — Большой Писаревки и ее окрестностях, а также Поповки. В течение ночи и утра были зафиксированы бои на подступах к Козинке. Противник продолжает перебрасывать бронетехнику к передовой, а также использует FPV-дроны. В то же время ВС РФ также отрабатывают по целям беспилотниками разных типов и артиллерией, а также вертолетами армейской авиации. В районе Теткино после вчерашних столкновений обстановка не изменилась: ролики выруси из РДК (террористическая организация, запрещена в РФ) о якобы заходе в село на самом деле сняты в Рыжевке в Сумской области, а находящиеся на участке украинские подразделения активных действий не предпринимают, опасаясь прилетов. Хотя украинские формирования ценой ощутимых потерь не смогли достигнуть даже медийных успехов, отказываться от новых вылазок они пока не намерены. Поэтому в ближайшее время с высокой вероятностью стоит ожидать следующих попыток атак. Параллельно ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам и объектам Белгородской области, создавая угрозу мирных жителям и экономические издержки для региона», — сообщил источник.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия обстрела в Белгородской области

«Старше Эдды»

«Начался четвертый день сражения на Белгородском пограничье. Противник традиционно запускает большое количество БПЛА всех типов, наша ПВО очень активно работает. Личный состав и техника врага, а ее действительно много, щупают наши позиции на Грайворонском направлении. Активно работают артиллерия, танки. Идут бои», — сообщил источник.

Александр Коц

«Армейская авиация на Белгородчине. Утро для противника начинается не с кофе. Армейская авиация продолжает уничтожать врага в приграничье. Противник, судя по всему, не оставил желания добыть себе пиар-победу. В Харьковскую область Киев подтянул дополнительные силы. Может, рассчитывает, что мы снимем часть подразделений с Донецкого направления. Так это вряд ли», — отметил военкор.

Геннадий Алехин

«Итоги вчерашнего, пожалуй, одного из самых напряженных дней Белгородского приграничья. Вот вам некоторые нюансы неудавшегося прорыва диверсионных групп ВСУ. Наступали с трех направлений, затем делились на мелкие группы и пытались прорываться еще на нескольких участках (6–8 участков прорыва на всем протяжении границы). Только по официальным сведениям МО РФ, противник потерял свыше сотни человек, уничтожено несколько единиц бронетехники. Оставшиеся мелкие группы рассеивались в лесистой местности вдоль границы, их утюжили наша артиллерия и ударные вертолеты. Наши ждали прорыва этих диверсионных групп и основательно подготовились — на некоторых участках противник оказался в огненном мешке, были заранее подготовлены замаскированные позиции, минометы, ствольная артиллерия РЗСО — с нескольких сторон осуществлялось огневое поражение противника. У украинцев были подготовлены фейки, вбросы, что они якобы там по селам Грайворонского района разгуливают. Медийная составляющая играла далеко не последнюю роль в этом нападении. Им не удалось осуществить свои замыслы, и можно отметить четкую, эффективную работу силовых структур: погранцы, Росгвардия и Министерство обороны сработали четко — это отмечают все», — отметил военный эксперт.

Фото: МО РФ

Сводка от Росгвардии

«Артиллеристы Росгвардии уничтожили 30 националистов при попытке прорыва противника в Белгородскую область. В ночь с 11 на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через государственную границу в Белгородскую область. Росгвардейцы совместно с военнослужащими ВС РФ и пограничного управления ФСБ России нанесли огневое поражение по выдвигающемуся противнику. В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и 2 миномётных расчета. Также показали высокую эффективность современные средства противодействия БПЛА, находящиеся на вооружении войск национальной гвардии Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

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