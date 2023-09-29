Что известно о попытке прорыва ДРГ Украины в Брянскую область 29 сентября

Фото: МО Украины

Украинские диверсанты на БМП сегодня, 29 сентября, попытались прорваться на территорию Брянской области. Официального подтверждения от ФСБ, Минобороны РФ и местных властей пока не поступало. Что сейчас происходит в регионе?

Попытка прорыва украинской ДРГ в Брянскую область 29 сентября

SHOT около 17:00 по московскому времени написал, что российские пограничники заметили украинских диверсантов в лесополосе в районе реки Снов недалеко от поселка Луговой Климовского района Брянской области.

«ДРГ состояла примерно из десяти человек с автоматами Калашникова. Перед попыткой прорыва был артобстрел. Обнаруженная диверсионная группа была откинута назад, среди диверсантов есть раненые. Прорыва границы не допущено», — сообщил источник.

По данным Mash, речь шла об украинской ДРГ в составе около 50 человек

«ДРГ попыталась зайти на территорию РФ в районе поселка Лугового Брянской области. Идет бой с нашими войсками. По нашей информации, перекрыты некоторые дороги в Новозыбковском районе региона. Для силовых ведомств объявлен общий сбор», — отметил источник.

Baza писала, что украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область в количестве 30 человек.

«Украинские диверсанты пытаются прорваться на территорию России — они атаковали Брянскую область и сейчас идет бой в районе поселка Каменский хутор. По предварительной информации, в составе диверсионной группы около 30 человек. Известно, что диверсанты пытались прорваться в районе Каменского Хутора — местные жители слышали взрывы и автоматные очереди. Часть дорог в Климовском районе перекрыта, жителей просят воздержаться от поездок», — рассказали авторы канала.

Около 17:30 SHOT написал, что бой с украинской ДРГ закончился 50 минут назад, прорыва границы не допущено, отступающих диверсантов накрыли артиллерией.

«В настоящий момент перестрелка прекратилась. Прорыва границы допущено не было. При этом проезд в сторону Каменского хутора до сих пор закрыт. Жителей все еще просят оставаться в укрытиях. Идет зачистка территории», — сообщила Baza.

Официального подтверждения этих данных от ФСБ, Минобороны РФ и местных властей пока не поступало

Попытка прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область 29 сентября

Около 09:45 по московскому времени SHOT сообщил, что попытка прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область началась в шесть утра.

«Они подошли с территории Сумской области к Краснояружскому району. Российские военные отбивают атаку. В селе Теребрено люди прячутся в подвалах, был артобстрел. Некоторых жителей эвакуировали в ПВР», — отметил источник.

По данным SHOT, при отступлении украинские диверсанты подорвались на минном поле, они понесли потери.

«Основной бой шел с пограничниками недалеко от села Теребрено. ДРГ отодвинули обратно от границы на территорию Украины. По дороге они также были перехвачены российскими военными. Снова завязался бой. Диверсантов вытеснили на заминированное поле, прозвучало несколько взрывов», — рассказали авторы Telegram-канала.

Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о заходе украинской ДРГ на территорию региона. Там сообщили, что пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения. Минобороны России и ФСБ РФ никаких официальных комментариев о попытке захода ДРГ под Белгород не давали.

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