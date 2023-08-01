Что известно о подвиге танка «Алеша», который остановил колонну ВСУ

Фото: РИА Новости

В Кремле видели кадры боя, в ходе которого экипаж танка «Алеша» в одиночку остановил колонну бронетехники ВСУ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как именно российские военные смогли совершить такой подвиг?

«Такой героизм, такой профессионализм вызывают восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать», — высказал мнение представитель Кремля.

Министр обороны Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка за мужество и героизм при отражении атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении в июне, сообщили в ведомстве.

Как российский танк в одиночку противостоял колонне ВСУ

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором экипаж российского танка остановил роту противника: против него было восемь единиц бронетехники ВСУ, в том числе два танка и американские БТР MaxxPro с личным составом. По информации источников, бой прошел на одном из участков фронта в Запорожской области под Новоардовкой.

Фото: МО РФ

Экипаж российского танка поразил семь единиц техники ВСУ, еще несколько бронемашин противника были разбиты противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. После этого при помощи огневой поддержки боевая машина «Алеша» выстрелила по противнику еще несколько раз, а затем сменила позицию и вернулась обратно в бой с подкреплением — еще одним танком ВС РФ.

«Второй танк разлетелся! Минус два танка у них! Еще... Ой, хорошо!» — восхищался один из российских корректировщиков на видео.

Почему колонна ВСУ не смогла противостоять российскому танку

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что российский танк действовал из засады, чем застал противника врасплох. Он не исключил, что по украинской технике отработали новейший Т-90М «Прорыв» или модифицированные Т-72 или Т-80.

«Предположу, что это был наш Т-80 или Т-90М «Прорыв». Или модернизированный Т-72. Это говорит о надежности техники и мастерстве экипажа. У нас такие случаи, предположительно, были в начале СВО, когда один танк уничтожил около 10 единиц — роту танков ВСУ. Так и здесь — стреляют метко, действуют из засады, используют коптеры, — высказался аналитик.

Эксперты портала «Военная хроника» детально разобрали этот бой. По их словам, видео с расстрелом колонны техники ВСУ на Запорожском направлении примечательно сразу по нескольким причинам.

«Во-первых, группа украинской бронетехники двигается по узкому коридору безопасности, который разминирован не до конца. Хорошо видно, как после начала боя некоторые машины из колонны подрываются на минах. Для прорыва снова используются легкие бронеавтомобили MaxxPro производства США, а в качестве огневого прикрытия — только два танка. Этого явно недостаточно, чтобы добиться огневого превосходства в узком, как бутылочное горлышко, участке наступления», — отметили эксперты.

Фото: t.me/mod_russia

Во-вторых, по их данным, место боя было заранее изучено российскими артиллеристами и разведчиками. В-третьих, судя по действиям экипажей танков ВСУ в голове колонны, украинские военные не ожидали встретить сопротивление или не знали, что здесь находятся огневые рубежи ВС РФ.

«Кроме того, украинская пехота не выходит из подбитых бронеавтомобилей и, судя по всему, надеется, что танки прикроют группу огнем. Однако происходит обратное: первый российский танк возвращается к месту боя с подкреплением, и бронетехника продолжает уничтожать колонну ВСУ с близкого расстояния», — добавили эксперты.

Действия российского экипажа привлекли внимание иностранцев. Про подвиг «Алеши» написали авторы индийского издания Hindustan Times.

«Российский танк использовал лесополосу для укрытия и постоянно вел огонь по противнику. Между тем значительных повреждений российской бронемашине нанесено не было. Остальная техника ВСУ была подбита российскими расчетами ПТРК», — написали они.

В результате действий танкистов украинские военные попали в ловушку на минном поле, также добавили эксперты Hindustan Times.

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