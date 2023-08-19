Что известно о первом визите Путина в Ростов после мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону на совещание в штабе группировки СВО, заявили в Кремле. Что происходило на мероприятии и когда российский лидер в последний раз был в этом городе?

«Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — сообщила пресс-служба президента.

В Сети появилось видео посещения Путиным штаба в Ростове-на-Дону. На кадрах можно наблюдать, что российский лидер подъехал к штабу на машине, его встретил Герасимов. Президент и начальник Генштаба вместе прошли до командного пункта. Затем Путину доложился начальник Главного оперативного управления — первый замглавы Генштаба Сергей Рудской.

«Товарищ верховный главнокомандующий, офицеры указанной категории на служебное совещание собраны», — заявил он.

Глава России поприветствовал всех участников мероприятия, после чего провел совещание. Несколько кадров с него опубликованы без звука, мероприятие прошло в закрытом режиме.

Когда и зачем Путин ранее посещал Ростов-на-Дону

Российский президент неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону. В середине марта 2023 года Путин заслушивал доклады военных о ходе спецоперации. Тогда же он впервые прибыл в Мариуполь.

Глава России приезжал в штаб в Ростове-на-Дону 31 декабря 2022 года. Оттуда он выступил с новогодним обращением к гражданам. Также в декабре Путин прибыл в объединенный штаб войск, участвующих в специальной военной операции.

Помимо этого, в апреле 2023 года российский лидер посещал штабы группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

Что произошло в Ростове-на-Дону в июне 2023 года

Вечером 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин заявил о том, что ВС РФ якобы обстреляли лагерь ЧВК «Вагнер». По его словам, «погибло огромное количество бойцов», он пообещал «жестко ответить».

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» вместе с Пригожиным зашла в Ростовскую область и заняла штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. По городу перемещались вооруженные люди без опознавательных знаков, на его границах были сформированы блокпосты. Кроме того, «музыканты» установили противотанковые мины на въезде в Ростов-на-Дону.

В Минобороны РФ заявили, что бойцов ЧВК «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина». В ведомстве призвали «музыкантов» выйти на связь с представителями МО или правоохранительных органов. В ФСБ сообщили, что Пригожин фактически призвал к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ.

Вечером того же дня бизнесмен принял предложение белорусского лидера Александра Лукашенко об остановке продвижения ЧВК «Вагнер» по территории России. Переговоры Лукашенко и Пригожина, как сообщалось, шли весь день по согласованию с Владимиром Путиным. 27 июня ФСБ прекратила уголовное дело о попытке вооруженного мятежа в России.

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