Что известно о гибели ручной кенгуру Гранди в Белгородском зоопарке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Белгородском зоопарке в результате обстрела ВСУ от осколков кассетных боеприпасов погибла ручная кенгуру беннетта по имени Гранди, заявили сегодня, 19 марта, представители учреждения. Что и как произошло?

«Смысл бить по зоопарку — точно такой же, как по частным домам, детским садам и школам. Навести ужас и показать, что спокойно жить не получится. И это правда. Нормальная жизнь и существование Украины по соседству несовместимы. Так что выбор в данном случае очевиден. Для начала нужна санитарная зона. Дальше — посмотрим», — возмутился военкор Юрий Котенок.

Гибель кенгуру в Белгородском зоопарке 19 марта 2024 года

«От кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру. К сожалению, Гранди в это время была на улице. Все животные удивительны и прекрасны, но Гранди была особенной. Она переехала к нам из Санкт-Петербурга осенью 2019 года. И сразу же очаровала нас своим дружелюбием, кротостью и абсолютным бесстрашием. Она с интересом подходила знакомиться, давала себя погладить и очень любила, когда ее кормят из рук. Интересно, но при всем изобилии фруктов ей почему-то особенно нравились виноградные веточки. В 2022-м она впервые принесла потомство», — написали сотрудники зоопарка.

По их словам, сейчас наступил период, когда у кенгуру из пушистых сумок появляются малыши.

«И мы очень надеялись, ждали прибавления. А вместо этого мы навсегда потеряли нашу трогательную девочку. Вскрытие еще не проводили, все разбираются с последствиями обстрела. Но теперь мы мечтаем, чтобы в ее сумке никого не оказалось. Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Радуемся, что никто из сотрудников не пострадал. Несмотря на страшную опасность, все ежедневно выходят на работу, ведь животные в зоопарке полностью зависят от нас, людей. Мы тебя никогда не забудем, милая. Когда этот кошмар наяву закончится, Гранди, мы посадим в нашем лесу самый вкусный виноград в честь тебя!» — добавили представители зоопарка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Текущая ситуация с атаками ВСУ на Белгородскую область 19 марта

«Несмотря на периодически проскакивающие сообщения о чуть ли не завершении боев в приграничье, украинские формирования по-прежнему сохраняют активность на нескольких участках. Как и ранее, столкновения идут в районе Козинки: противник пытается продвинуться в сторону храма Иоанна Богослова, рядом с которым также расположены административные здания. Подразделения 2-й ОБрСпН отражают атаки ВСУ. По целям в Харьковской и в Сумской областях работает российская авиация. По заявлениям ресурсов киевского режима, только на одну Большую Писаревку напротив Козинки прилетело около 200 бомб, не считая других боеприпасов. Противник стал реже использовать бронетехнику из-за угрозы прилетов, что косвенно подтверждает снизившейся поток кадров применения „Ланцентов“. Также с обеих сторон наблюдается высокая плотность работы средств РЭБ», — сообщил «Рыбарь».

Авторы канала подчеркнули, что сейчас ВСУ продолжают массированные обстрелы Белгородской области.

«В Разумном ранены четыре человека, включая 14-летнего подростка, которому частично оторвало руку. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об эвакуации 9 тысяч детей в другие регионы. При этом зачастую российские расчеты БЛА засекают расположение реактивной артиллерии ВСУ, однако РСЗО успевают покинуть позицию. Причиной выступают организационные моменты, которые мешают своевременно наносить огневое поражение по вскрытым приоритетным целям. Вопрос их устранения сейчас крайне актуален: это не только значительно увеличит эффективность контрбатарейной борьбы, но и снизит интенсивность ударов противника по Белгороду и другим населенным пунктам», — добавил источник.

В Минобороны РФ сегодня днем заявили, что на Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию.

«В результате ударов авиации и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Украины рядом с населенным пунктом Козинка Белгородской области противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля», — заявили в ведомстве.

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