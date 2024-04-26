Что известно о двух военных, убивших семь человек в Херсонской области

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СМИ сообщили о судьбе военных, подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области. Что об этом известно, почему военные устроили массовое убийство?

Что известно о судьбе военных, устроивших массовое убийство под Херсоном

Задержанных по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области передали военной полиции. Речь идет о российских солдатах Александре О. и Александре К., сообщает источник в местном отделении полиции и территориальном отделении МВД.

Как уточняется, убийства произошли в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области. Часть тел обнаружили 24 апреля. Они были найдены в разных местах с огнестрельными ранениями и ожогами, некоторые тела были обезображены огнем.

«Тела жертв начали находить в селе Подо-Калиновка утром 24 апреля. Первой обнаружили женщину, которая погибла от огнестрельных ранений. Местами ее тело было обгоревшим и со следами применения взрывного устройства. Рядом оперативники нашли фрагменты пуль и кольцо от гранаты. Через 15 минут замглавы ВГА Алешкинского района сообщил в полицию, что нашел еще два тела: обгоревших и обезображенных мужчину и женщину», — писал Telegram-канал Baza.

Оба задержанных, по данным источников, сознались в убийствах. У военных обнаружили гильзы, пули и кольцо от гранаты. Гильзы, найденные в Абрикосовке, согласно информации СМИ, были от автомата Калашникова.

«По горячим следам задержали подозреваемых, военных О. и К., которые во всем признались и рассказали о еще двух убийствах. Обгоревшие тела мужчин нашли в лесополосе на выезде из села Абрикосовка. Они тоже погибли от пуль, на месте нашли те же гильзы», — сообщала Baza.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как произошло убийство семи человек под Херсоном, мотив убийц

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, задержанные по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области находились, по предварительным данным, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тела двух человек из убитых — своих знакомых — злоумышленники сожгли для сокрытия следов преступления.

«Сделали они это потому, что были сильно пьяные», — рассказал источник.

По его словам, подозреваемые сожгли дом, где продавали алкоголь, убили женщину и забрали оттуда двух своих знакомых.

«Они поехали в Абрикосовку, но в лесопосадке у них произошел конфликт, и они убили этих двоих, а чтобы скрыть следы преступления, облили тела бензином и подожгли. После поехали к главе села (Абрикосовка), убили ее и ее мужчину, подожгли дом», — сообщил собеседник агентства.

По данным полиции, одной из убитых в Абрикосовке оказалась глава села Любовь Тымчак. В связи с ее гибелью в Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур.

Как сообщил источник РИА Новости, задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет, после этого они убили ее. По данным собеседника агентства, подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще один.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о военных, убивших семь человек под Херсоном

По словам источника РБК, один из задержанных ранее был судим. В 2005 году его признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). В 2021 году его осудили за кражу (ч. 2 ст. 158 УК).

Второй задержанный по подозрению в массовом убийстве в Херсонской области проблем с законом ранее не имел.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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