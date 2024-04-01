Что известно о десятом фигуранте по делу «Крокуса»? Откуда он, где работал

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Якубджони Юсуфзода

Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзоду. Что о нем известно?

Что известно о Юсуфзоде

На допросе задержанный рассказал, что является гражданином Таджикистана. У него есть жена и трое детей. До ареста мужчина трудился на стройке разнорабочим, работал там неофициально. На вопрос о временной регистрации в России он ответил, что не помнит адреса. На слушании подозреваемый общался через переводчика.

Суд отправил Юсуфзоду под стражу до 22 мая.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», — огласила решение судья.

Следователи установили, что Юсуфзода перечислил деньги со своей банковской карты соучастнику за несколько дней до теракта. Они предназначались для обеспечения проживания террористов. Часть средств он перевел одному из исполнителей уже после совершения преступления. Как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзоду 26 марта арестовали на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов. Если вина фигурантов дела о теракте будет доказана, то им грозит пожизненное лишение свободы.

Кого из пособников террористов арестовали ранее

29 марта суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По информации РИА Новости, задержанный частично признал свою вину в теракте.

26 марта стало известно, что суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Алишера Касимова на два месяца — до 22 мая 2024 года. Он предоставил жилье террористам для подготовки нападения.

25 марта в суд доставили седьмого фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловара Исломова. Мужчина был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором приехали нападавшие к «Крокусу» и уехали с места преступления. Один из арестованных террористов — Шамсидин Фаридуни — вовлек в организацию теракта Аминчона и Диловара Исломовых в начале марта 2024 года, следует из новых материалов следствия.

Предположительно, они отвечали за транспорт и логистику. Через Диловара злоумышленники приобрели белый «Рено», на котором пытались скрыться от погони в Брянской области после теракта в «Крокусе».

Еще один обвиняемый — это Исроил Исломов (шестой фигурант), отец владельца «Рено» и Аминчона. Ему 62 года, он имеет среднее образование, не работает. Известно, что Исломов-старший женат, у него есть пятеро детей, зарегистрирован в Тверской области. Ранее судим не был. Говорит по-русски, но с трудом.

Третий фигурант — Аминчон Исломов (пятый фигурант). Он — брат владельца «Рено». Ему 33 года, он из Твери.

Что известно об исполнителях теракта

Басманный суд Москвы также постановил арестовать четверых подозреваемых в исполнении террористического акта. Они заключены под стражу до 22 мая. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.

Первым был арестован 32-летний Далерджон Мирзоев. В зале суда стало известно, что задержанный является уроженцем Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей, включая полуторагодовалых двойняшек. У Мирзоева была временная регистрация на территории России, которую он оформил в Новосибирске, но срок ее действия уже истек.

Еще один арестованный, Рачабализода Саидакрами, родился 4 февраля 1994 года. Он женат, является отцом одного ребенка. Обвиняемый — безработный, у него неоконченное среднее образование. Во время суда он заявил, что не помнит, где был зарегистрирован в России.

Третий обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе», Шамсидин Фаридуни, родился в 1998 году в Таджикистане и является гражданином этой страны. У него есть восьмимесячный ребенок. Фаридуни был официально трудоустроен на фабрике в Подольске и имел регистрацию в Красногорске. Незадолго до теракта он посещал «Крокус».

Четвертый подозреваемый, Мухаммадсобир Файзов, в суде сообщил, что родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование. Временно безработный, был устроен в барбершоп в Иваново, там же зарегистрирован. Проработал два месяца, уволился, уехал в другой город. Обвиняемый холост, детей нет.

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