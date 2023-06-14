Что изменят для добровольцев контракты с Минобороны, почему Пригожин против Добровольческие формирования подпишут контракты с Минобороны РФ до 1 июля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

До 1 июля добровольческие формирования подпишут контракты с Минобороны РФ. Это будет сделано в рамках приказа, подписанного главой военного ведомства Сергеем Шойгу. Зачем это надо, кто и на каких условиях может подписать контракт, что это меняет и коснется ли приказ МО РФ ЧВК «Вагнер» — в материале NEWS.ru.

Зачем Минобороны контракты с добровольцами

В Минобороны считают, что заключение контракта с ведомством придаст добровольческим подразделениям необходимый правовой статус, сформирует единый поход к организации обеспечения и выполнения задач.

«В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск министром обороны Российской Федерации подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций», — объяснил замминистра обороны Николай Панков.

По мнению правозащитника Сергея Кривенко, специализирующегося на военных вопросах, эти изменения — попытка Минобороны взять под контроль формирования, которые появились во время СВО. С точки зрения нынешнего российского законодательства, деятельность этих подразделений не урегулирована.

«В ноябре прошлого 2022 года появились изменения в законе „Об обороне“, где было введено понятие „добровольческие формирования“. Такого раньше не было, и, мне кажется, что под эту категорию попадают все ЧВК. Сейчас Минобороны предлагает заключить контракт, подписать фактически договор с этими формированиями, чтобы они действовали под эгидой, под статусом Министерства обороны, чтобы был контроль за ними», — говорит он.

Кривенко полагает, что Минобороны руководствовалось желанием получить контроль за добровольческими подразделениями.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа реактивной системы залпового огня «Град» в зоне СВО

Кто и на каких условия может заключить договор с Минобороны

Николай Панков подчеркнул, что все добровольцы получат право заключать индивидуальные контракты с добровольческими отрядами или с Минобороны в качестве военнослужащих по контракту.

Существовали ли подобные подразделения в России раньше

До 2014–2015 годов в России были широко представлены частные охранные предприятия. Сергей Кривенко напоминает, что их целью являлась охрана объектов, деятельность лицензировалась, сотрудники ЧОП могли использовать гражданское оружие. С началом конфликта в Донбассе и войны в Сирии возникли подразделения уже другого рода — ЧВК, ополченцы. Кривенко высказал мнение, что их правовое положение мало интересовало кого-то из-за того, что такие отряды действовали на территории другой страны. Теперь, когда в состав России вошли новые регионы, появилась необходимость придать им законный статус, считает юрист.

Особняком стоит подразделение «Ахмат», которое до подписания контракта с Минобороны входило в структуру Росгвардии. Оно было создано еще в 2009 году в Чечне на базе 248-го специального моторизованного батальона «Север» внутренних войск МВД России. С этого времени члены подразделения активно участвовали в специальных операциях на территории Чеченской Республики. С 2018 года полк воевал в Сирии и даже был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством». С февраля 2022 года «Ахмат» принимает участие в боевых действиях на Украине.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

Подпишет ли ЧВК «Вагнер» контракт с Минобороны

На данный момент контракт с Минобороны подписали восемь формирований, включая подразделение «Ахмат». Связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что ЧВК не будет заключать договор с МО.

«Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК „Вагнер“ не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК „Вагнер“ органично встроена в общую систему, ЧВК „Вагнер“ согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой», — говорится в сообщении Евгения Пригожина.

Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» полностью подчиняется «интересам РФ и верховному главнокомандующему».

Фото: Елена Копылова/РИА Новости Связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин

Какие льготы положены добровольцам, заключившим контракт с Минобороны

Дополнительно мотивировать подписать контракт с Минобороны должны льготы и выплаты, считает юрист Кривенко. Об этом заявили и в Минобороны: ведомство обещает распространить на подписавших контракт добровольцев и членов их семей меры социальной защиты и поддержки.

Льготы для контрактников регламентирует закон «О статусе военнослужащих» от 1998 года (в 2022–2023 годах в него вносились многочисленные изменения). Так, военные могут приобрести жилье за счет Минобороны в рамках накопительно-ипотечной системы, имеют право на компенсацию стоимости аренды жилья, бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, могут застраховать жизнь и здоровье за счет бюджетных средств. Контрактники могут рассчитывать на отсрочку по кредитам, сохранение за собой рабочих мест.

Семьи военнослужащих тоже имеют льготы: детям положена квота в 10% бюджетных мест для поступления в вузы и бесплатный отдых в летних лагерях. В случае гибели родственника семьям гарантированы выплаты пенсий в размере 50% его зарплаты и погашение кредитов, взятых погибшим военным.

Читайте также:

Мобилизация по СМС: что за новые правила призыва готовит Минобороны

Кадыров отправил «Ахмат» в ДНР: что будут штурмовать, что сказал Пригожин

Самое скандальное интервью Пригожина: о чем оно, почему уволили Долгова