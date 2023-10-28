Что грозит полковнику Росгвардии, который оставил без защиты Крымский мост Полковника Росгвардии будут судить за оставление без защиты Крымского моста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уголовное дело российского офицера Сергея Волкова, которому вменяют превышение полномочий из-за закупки комплексов «Орел-БПЛА» для Росгвардии в целях защиты Крымского моста, поступило в суд. Что известно о деле, почему полковника обвиняют в подрыве безопасности моста?

Что сделал полковник Росгвардии Волков

Уголовное дело полковника Росгвардии Сергея Волкова, который ранее возглавлял отдел технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии, поступило во 2-й Западный окружной военный суд. Суд будет рассматривать уголовное дело по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ — «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия». По этой статье офицеру может грозить до четырех лет лишения свободы.

В ходе проверки, которую проводила Главная военная прокуратура, выяснилось, что Волков, которому было поручено приобрести два технических комплекса для защиты Крымского моста от беспилотников, приступил к выполнению этой задачи только в сентябре 2020 года. В это время в Росгвардии готовились к закрытию финансового года.

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«В связи с этим возникал риск возврата в бюджет средств, выделенных для приобретения комплексов, что могло привести к срыву исполнения поручения президента России, в рамках которого и обеспечивалась транспортная безопасность», — пишет «Коммерсант».

Следствие установило, что Волков с подчиненными организовал срочное приобретение у Ростовского института радиосвязи (РНИИРС) двух комплексов для борьбы с беспилотниками стоимостью почти 400 млн рублей — понимая при этом, что комплексы «Орел-БПЛА» не соответствуют требованиям, изложенным в техническом задании. 24 октября 2020 года он организовал проведение безальтернативного электронного аукциона, победителем которого автоматически стал РНИИРС.

Следствие считает, что действия офицера привели к нарушению интересов общества и государства, снижению боеспособности 39-го морского отряда Росгвардии, из-за чего Крымский мост оказался в досягаемости противника.

Полковник Росгвардии Сергей Волков не признает своей вины: по его словам, он никак не мог повлиять на тип, технические характеристики и цену БПЛА. По версии фигуранта, свою вину на него переложили другие офицеры. Перед судом он предстанет, находясь под домашним арестом.

Что такое «Орел-БПЛА»

«Орел-БПЛА» был создан Ростовским институтом радиосвязи (РНИИРС) и предназначен для радиолокационного обнаружения, сопровождения и подавления каналов связи беспилотников малого класса, которые могут быть использованы в военных целях. Создание каждого такого комплекса на торгах оценили в 197,7 млн рублей. Торги были безальтернативными — ФГУП «РНИИРС» стало их единственным участником. Институт обязался поставить технику в часть Росгвардии, которая базируется в Керчи и отвечает за охрану Крымского моста, до 20 декабря 2021 года.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов отметил, что его «несколько удивил» выбор РНИИРС для реализации тендера на поставку беспилотника для охраны Крымского моста — у компании ранее не было достижений в этой области.

«Вероятно, основным мотивом было желание местного заказчика оставить заказ в регионе», — предположил эксперт.

Украинские спецслужбы предпринимали несколько попыток разрушить Крымский мост. В результате этих нападений погибли несколько граждан РФ. 8 октября на мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. 17 июля мост атаковали два надводных беспилотника-камикадзе Sea Baby, созданные Службой безопасности Украины. В результате атак погибло семь человек.

Как защитить Крымский мост

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru напомнил, что Крымский мост защищает множество различных служб, и в этом вопросе невозможно ограничиться одними БПЛА.

«По большому счету, как БПЛА могут защитить Крымский мост? Его защищают с воды разные службы, предположу: ВМФ России, Росгвардия. Соответственно, укрепленные пункты на въезде и выезде Крымского моста — ведется самая тщательная проверка [автомобилей]. И, конечно, ПРО и ПВО, в обязанность которых входит уничтожение баллистических и крылатых ракет ВСУ, учитывая поставленные Украине западные образцы. Предположу, что авиация дежурит в данном районе», — отметил капитан запаса 1-го ранга.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У России есть успехи в создании различного рода беспилотников, которые в том числе могут использоваться для защиты Крымского моста, однако невозможно обойтись только ими — необходим комплексный подход, отметил Дандыкин.

«Возможно, это связано с контролем всей акватории Керченского пролива. Крымский мост далеко от ЛБС, на пределе возможностей крылатых ракет ВСУ. ВСУ пытаются атаковать мост надводными дронами, вероятно, будут пытаться подводными. Надо не допустить таких ЧП — с подрывом опор, установить гидрофоны, если это уже не сделано. Комплексная защита, заграждения различные и т. д.», — резюмировал эксперт.

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