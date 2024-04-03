Что делать с мигрантами: всех ждут большие изменения

Фото: Денис Гришкин/РИА Новости

Спусковым крючком для переосмысления проблемы с мигрантами стали трагические события в «Крокус Сити Холле». На днях Владимир Путин выступил на коллегии МВД с критикой действующей миграционной политики.

Как обычно, дремавшие чиновники дождались «увесистого золотого пинка» президента и стали проявлять то ли активность, то ли ее видимость.

На самом же деле ситуация запущена настолько, что переломить ее даже при самых решительных намерениях будет крайне сложно по целому ряду причин.

Им не нужна ассимиляция

Возможно, первые мигранты в новейшей истории, которые потянулись в Россию на заработки в 90-е и начале 2000-х, пытались если не раствориться в нашем обществе, то хотя бы понять его традиции, устои и законы. Русский язык был им просто необходим как средство коммуникации.

Но уже тогда стала заметна такая тенденция: кто лучше говорит на русском — тот и старший, тот начальник. А находящиеся под его прикрытием могли уже не заморачиваться с изучением языка. Они особо и не хотели. Потом эти мужчины начали перевозить в Россию своих жен и детей и активно прирастать новым потомством.

Во вновь образованных диаспорах вы не найдете человека, который мечтал бы стать русским по духу, получить образование и потрудиться на благо государства, давшего ему приют. Сегодня уже выросло целое поколение, которое странным образом живет на нашей земле, не желая знать нас, презирая наши устои, законы и все, что нам дорого.

«Жить и трудиться в России могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», — считает глава государства. Этих слов мы заждались, честно говоря. Хотя кто-то ждал этих слов с тревогой.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Женщина молится. Москва, мост Багратион

Коррупция

Если в Россию движется поток малообразованных трудовых мигрантов, неспособных связать двух слов по-русски, значит, это кому-нибудь нужно.

Не секрет, что именно выгода движет теми, кто массово привлекает на свои предприятия неквалифицированную рабочую силу из азиатских республик. Эта разновидность алчности еще не вступает в противоречие с законом. Хотя наверняка и здесь можно регулировать условия и характер найма за счет зарплат. Никакая сверхприбыль строительных компаний, к примеру, не должна идти в расчет, если под угрозой жизнь и спокойствие коренного населения страны.

А вот как мутным миграционным потоком заносит в Россию преступников и отщепенцев, это вопрос уже к правоохранительным органам. Правда, раньше его задавали простые граждане, а сегодня задал глава государства. «Как человек попал в Россию без особых проблем, прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причем иногда и злостных?»

Не берусь судить, насколько высоко поднимаются незаконные финансовые потоки. Это еще предстоит выяснить. Но, не искоренив коррупцию в миграционной сфере, мы не изменим ситуацию никогда. Даже давно назревший вопрос создания электронных баз биометрических данных не решит проблему окончательно до тех пор, пока мигрант может решить все проблемы при помощи денег.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Иностранные граждане во время сдачи экзаменов в Миграционном центре

Разжигать — не разжигать

Восток, как известно, — дело тонкое. Но ведь где тонко — там и рвется. Уж очень долго мы носились с этой деликатностью. Эти церемонии косвенно порождали безнаказанность, поскольку снимали вопрос общественного порицания виновника очередного бесчинства. Не следует разжигать национальную рознь!

Таким образом, «разжиганием» стало уже простое обнародование факта, даже не комментарий к нему. Наконец, грянул «Крокус Сити Холл»... И в соцсети вылилось все негодование общества, вся боль и усталость от жизни во враждебной среде.

Неужели такую высокую цену мы должны были заплатить за то, чтобы появилась надежда на перемены? Но мы ждем перемен.

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