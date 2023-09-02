Что будут обсуждать Путин и Эрдоган в Сочи и почему это важно для мира Турецкому лидеру очень понравилась роль одной из самых важных персон

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Полтора месяца назад турецкие источники сообщали, что скоро состоится визит Владимира Путина в Турцию. Затем концепция поменялась, и речь пошла уже о приезде самого Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. После переговоров министров иностранных дел обеих стран уже и российская сторона дала понять, что рабочий саммит может состояться в понедельник, 4 сентября, в Сочи. И Дмитрий Песков подтвердил эту дату.

Турция хочет остаться главным посредником

Конфликт на Украине дал возможность большому количеству стран заявить о себе в глобальной политике — сейчас все они предлагают свои варианты мирного урегулирования. Но первой в этом ряду была Турция. Достаточно вспомнить проходившие там переговоры российских и украинских делегаций в 2022 году.

И для Эрдогана, который мечтает превратить Турцию в глобальный полюс влияния, важно, чтобы за его страной остался статус политического хаба. Он хочет, чтобы именно в Турции великие державы проводили свои переговоры (и неважно — гласно или в тени). Тем более что Швейцария теряет статус нейтральной страны, а засветившейся в новой роли саудовской Джидде еще надо подтвердить репутацию удобной площадки для переговоров.

Вот почему для Эрдогана была важна встреча с российским коллегой. Ее цель — показать всем: Владимир Путин предпочитает иметь дело с турецким президентом, даже несмотря на скандал с возвращением раньше окончания войны группы пленных украинских солдат. Но теперь, мол, противоречия сняты. Москва не зря держала паузу почти месяц. Все всё поняли.

Фото: tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Опять о зерновой сделке

Главный акцент в переговорах будет сделан на обсуждении зерновой инициативы, которая приносит Турции немалый доход. Наверняка Эрдоган услышит из уст Владимира Путина слова о том, что перед Россией не выполняются обязательства. Но тут от самого турецкого лидера мало что зависит, он не в силах повлиять на позицию Запада. А заявления, что экспорт украинского зерна в Черноморском бассейне может состояться и без участия России, не выдерживают критики.

Все же понимают, что без безопасных морских коридоров никто судами рисковать не будет, а попытки наладить вывоз зерна через румынскую Констанцу — это маркетинговый ход. Этот путь и дороже, и объемы будут незначительными. К тому же румыны, как и поляки, опасаются, как бы дешевое украинское зерно не попало на их внутренний рынок.

Можно предположить, что в ходе переговоров Турция получит гарантии поставок по льготным ценам значительных объемов нашего зерна (вплоть до миллиона тонн). Плюс будет обсуждаться трехсторонняя сделка Россия — Турция — Катар: по ней российское зерно будет поставляться через Турцию в беднейшие страны мира, причем субсидировать ее будет Катар.

Но зерновая сделка — это только часть переговоров. Ведь обсудить в плане экономики двум лидерам будет что: параллельный российский импорт приносит Турции немалые суммы, а об обещанных Джо Байденом миллиардах от МВФ речь идет только в теории.

О Ливии, Сирии и не только

Еще одна важная тема для переговоров — проблемы на границах самой Турции. В частности, в Сирии Эрдогана по-прежнему волнует курдская проблема, активную роль Анкара пытается играть и в Ливии, где Россия развивает отношения с маршалом Хафтаром, оппонентом турецкого проникновения.

Да что там Сирия и Ливия! Турция в последнее время делает заявку и на свое посредничество в Африке. Так что помимо зерна на столе у президентов будет вся гамма современных глобальных отношений.

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