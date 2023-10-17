Что будет с водкой: почему она дорожает и что задумало правительство

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Два параллельных события встревожили нашу общественность. Даже сторонников ЗОЖ и трезвого образа жизни. Сначала Минфин поставил вопрос о повышении минимальной цены на водку и иные крепкие напитки, потребность в потреблении которых повышается в преддверии зимы. А затем глава этого ведомства Антон Силуанов выступил за приватизацию АО «Росспиртпром», что также повлияет на ценники.

Национальная гордость

Даже трезвенники и язвенники прекрасно понимают, что водка как явление — это часть нашей цивилизации, как коньяк — французской, а саке — японской. При этом, несмотря на усилия покойного историка Вильяма Похлебкина, мы так и не смогли утвердить за собой монополию даже на сам термин «водка» (кстати, наши украинские соседи добились через ЮНЕСКО признания борща своим национальным достоянием).

Понятно, что любые ценовые и конъюнктурные колебания в этой сфере вызывают неподдельный общественный интерес. Еще из советских глубин до нас дошли стишки по поводу тогдашних повышений цен на алкоголь: «А вы скажите Ильичу, что нам и десять по плечу, а будет больше — станет, как в Польше». Имелись в виду широкие выступления польских трудящихся в Гданьске. Ныне Минфин предлагает поднять минимальную цену «беленькой» с 281 руб. за 0,5 л до 299 руб. (причем изначально речь шла о 301 руб.).

Вряд ли так победят «паленку»

В очередной раз на такой шаг хотят пойти под лозунгом противодействия «паленке» и разного рода суррогатам. Хотя на деле речь идет о дополнительной бюджетной прибыли благодаря росту акцизов. Прибыль даже при незначительном повышении будет фиксироваться немалая, учитывая объем потребления.

Понятно, что поклонники суррогатов никак на такой скачок не отреагируют. А что касается более состоятельных граждан, то они вообще не заметят такого повышения. Хотя оно скажется на всех водочных категориях, включая элитные. Вряд ли и сейчас большинство наших граждан повышает себе настроение именно водкой с минимальным ценником.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако сам факт таких поползновений Минфина оживляет в памяти прежние государственные водочные бюджеты эпохи госмонополии на алкоголь, утраченные в результате гайдаровских реформ. Левые неоднократно говорили о том, что сотни миллиардов рублей проходят мимо казны, и требовали монополию вернуть. Но сформировавшееся политическое водочное лобби все эти атаки успешно отражало. И теперь с поддержкой министра финансов готово идти дальше.

Ликвидировать государственный форпост

А министр Силуанов, яркий представитель клана системных либералов, в рамках полемики о продолжении приватизации ради пополнения казны поддержал идею приватизации даже не сладкого, а приторного куска остающейся госсобственности — АО «Росспиртпром». Понятно, что речь идет отнюдь не об убыточном предприятии, которое призывают обычно передать предприимчивому частному капиталу.

Пока еще государственное АО «Росспиртпром», объединяющее восемь заводов, остается у нас главным производителем пищевого спирта. Рентабельность такого холдинга достигает 30%, а прибыль — 2 миллиардов рублей. Понятно, что претендентов на то, чтобы взять под себя такой актив, хватает. Это вам не старая шахта с допотопным оборудованием.

Вот только прогнозов относительно того, к чему может привести такая приватизация, Минфин пока не обнародовал. Одно дело, когда многомиллиардная прибыль идет на общенациональные проекты, другое — когда после одноразового финансового вливания государство потеряет контроль над доходами такого важного актива. У нас ведь традиционно приватизируют прибыль, но национализируют убытки.

Вот только в результате такого решения, видимо, ценники на национальный продукт будут меняться куда чаще и быстрее.

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