Что будет делать отряд теробороны в Псковской области после атаки дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 200 жителей Псковской области вступили в отряд территориальной обороны «Дружина» после атаки беспилотников на аэропорт, всего же заявления подали 800 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Что об этом известно?

Что будет делать отряд теробороны в Псковской области

Губернатор Пскова Михаил Ведерников заявил, что после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на аэропорт, произошедшей в ночь на 30 августа, около 800 человек вступили в ряды «Дружины».

«В Псковской области уже порядка 800 человек вступили в ряды „Дружины“, что немаловажно, более 200 человек подали свои заявления после атаки на наш аэропорт. Это говорит о том, что люди понимают ситуацию», — написал глава региона в авторском Telegram-канале.

По словам Ведерникова, добровольцам, которые вступили в «Дружину», предстоит пройти обучение по таким дисциплинам, как территориальная оборона, государственная безопасность и борьба с преступностью. Для подготовки членов отряда уже разработан академический курс на 60 часов. Он включает в себя изучение истории военно-исторического наследия, традиции основ национальной политики и многонациональной культуры.

В практический блок войдут занятия по вопросам территориальной обороны и государственной безопасности, борьбы с преступностью, защиты населения от ЧС и преодоление последствий стихийных бедствий и катастроф. Планируется, что мероприятия будут проходить не менее двух раз в неделю.

«Первичное обучение должно включать основные принципы и навыки патрулирования — это сейчас первоочередная задача», — отметил губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что акцент обороны, с учетом атак на аэропорт Пскова, важно сделать на приграничные территории, Псков и Псковский район.

Губернатор поручил заместителю руководителя аппарата правительства Андрею Вьюнову заняться формированием дежурных групп, которые будут патрулировать ряд объектов, в том числе «Кресты». По словам Вьюнова, в Псковской области сформировано уже 11 отделений «Дружины», в них вступили 840 человек. Кроме того, только за утро 1 сентября было подано 50 заявлений, пишет РИА Новости.

Последствия атаки дронов в Пскове 30 августа

В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины 30 августа в аэропорту Пскова были повреждены четыре самолета ИЛ-76. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовали свыше десяти дронов. В связи с этим российские авиакомпании «Азимут» и «Икар» приняли решение об отмене шести рейсов, которые следовали из этой воздушной гавани.

Утром в Росавиации заявили, что аэропорт Пскова возобновил работу в полном объеме. С 31 августа все службы воздушной гавани заработали в штатном режиме.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также сообщил, что последствия атаки украинских беспилотников на аэропорт Пскова устранены. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.

Фото: MV_007_Pskov

Что за выстрелы были в Пскове 1 сентября

В ночь на 1 сентября в Пскове вновь сообщалось о звуках стрельбы, в том числе автоматных очередях и громких хлопках. По данным Telegram-канала SHOT, система ПВО сработала в районе псковского микрорайона Кресты — неподалеку расположен аэродром. В небе был обнаружен неопознанный объект, его уничтожили. На земле никаких последствий нет, никто не пострадал. Официального подтверждения этой информации от МО РФ не было.

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