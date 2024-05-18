Темная полоса Королевой, поцелуй Бузовой, ЧП в Петербурге: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press, ТАСС

В академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв, певица Ольга Бузова произвела фурор, поцеловав на глазах бывшего возлюбленного шоумена Тимура Батрутдинова, музыкальный критик Илья Легостаев сообщил о сложных временах в карьере артистки Наташи Королевой — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

ЧП в Петербурге: что произошло?

Telegram-канал Baza сообщил, что в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По его данным, семь человек пострадали. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

Изначально канал писал, что академию, предположительно, атаковали с помощью беспилотника. По данным Baza, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из них — в реанимации.

Telegram-канал «112» в свою очередь сообщал, что причиной происшествия стал сдетонировавший боеприпас. По информации канала, он взорвался в подвале здания академии.

Вскоре в Сети появилось видео, как курсанты военной академии в Петербурге выносят раненых после взрыва в учебном заведении, кадры опублиовал Telegram-канал Readovka. Отмечается, что жители Калининского района заметили скопление автомобилей скорой помощи и пожарных на улице Обручевых.

После этого глава города Александр Беглов в своем Telegram-канале заявил, что взрыв не был терактом. По его словам, в причинах произошедшего разбирались специалисты, пострадавшим оказали помощь. Губернатор призвал горожан доверять только официальным источникам информации.

«Происшествие в академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. <...> Петербуржцы, прошу вас доверять только официальной информации», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Ленинградского военного округа позднее заявила, что взрыв на территории Военной академии связи им. С. М. Буденного произошел из-за детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

«По докладу с места происшествия, произошла произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В целях выяснения причин и обстоятельств случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа», — указано в сообщении.

Происшествие случилось вечером 17 мая, а утром следующего дня стало известно, что сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте взрыва, сообщил корреспондент РИА Новости. По его информации, на территорию учреждения прибыли автомобили военной полиции, также там была замечена пожарная спецтехника. По словам одного из очевидцев, живущего в доме напротив, он не слышал хлопка или взрыва.

«Я живу в доме напротив. И каждый день слышу, как разводят караул. Вечером я услышал сирены скорой помощи и увидел, как на территорию академии заехало четыре реанимобиля и три скорых. Никакого хлопка или взрыва до этого я не слышал», — заявил собеседник агентства.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Бузова красноречиво выразила отношение к Батрутдинову: реакция Давы

Певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова поцеловалась с шоуменом Тимуром Батрутдиновым в выпуске шоу «Лига городов» на ТНТ. Произошло это на глазах у ее бывшего возлюбленного — блогера Давида Манукяна (Дава), который с улыбкой отреагировал на случившееся.

Бузова и Батрутдинов поцеловались под крики зрителей, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram-канале ТНТ. Пара прикрывала лица руками. Камеры зафиксировали реакцию нескольких известных артистов, включая Даву. Увидев поцелуй Бузовой и Батрутдинова, он рассмеялся. Отмечается, что Бузова посетила проект в качестве специальной гостьи финала шоу.

Отношения певицы и блогера начались в 2019 году. Ольга Бузова делилась с поклонниками подробностями личной жизни и выглядела счастливой на совместных фотографиях с Давой.

СМИ писали, что в январе 2021 года Дава предложил избраннице пожениться. Скромная свадебная церемония прошла на одном из Мальдивских островов. Однако семье было суждено распасться. Спустя пару недель после свадьбы певица опубликовала неожиданное сообщение. В нем говорилось о расставании с Манукяном.

При этом недавно стало известно, что Бузова и Манукян сделали парные татуировки в рамках новой серии шоу «Сокровища императора». Экс-пара набила знак бесконечности на запястьях.

Стоит отметить, что у Давы еще вытатуировано имя бывшей возлюбленной «Оля». Бузова не сдержала эмоций и попросила закрыть эту тему в эфире. Телеведущая призналась, что ей тяжело видеть Манукяна на шоу.

В 2018 году Бузова участвовала в шоу «Замуж за Бузову», где за ее сердце боролись сразу несколько участников. Тогда ее фаворитом стал бизнесмен Денис Лебедев, который и одержал победу. Однако пара распалась довольно быстро. По словам Бузовой, избранник изменял ей и скрывал плачевное финансовое положение. Сейчас о личной жизни артистки ничего не известно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

В карьере Наташи Королевой наступил минор

Музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что в карьере вырезанной из эфиров певицы Наташи Королевой наступила темная полоса. Он выразил надежду, что этот период продлится недолго. По словам эксперта, на певицу вряд ли ополчатся промоутеры и другие люди, так как у нее действительно большая аудитория.

«Я не думаю, что на нее ополчатся какие-нибудь промоутеры и другие люди. Королева все-таки известная певица с массой хитов и огромной аудиторией. Возможно, будет безумие. Но я надеюсь на то, что это будет такая небольшая темная полоса в карьере Натальи», — пояснил критик.

По словам Легостаева, делать прогнозы в нынешней ситуации очень сложно, потому что произойти может все что угодно. Критик подчеркнул, что исключение Королевой из эфиров на телевидении могло быть продиктовано высшими интересами продюсеров, которые «живут в своем мире».

«Я все-таки надеюсь на то, что вырезание Королевой из эфира было продиктовано какими-то высшими телеинтересами. Такое очень сложно и спрогнозировать, и сформулировать. Большие телепродюсеры живут в своем мире, там есть какие-то чуткие рассуждения и понимания насчет того, что нужно, а что не нужно», — уточнил эксперт.

Продюсер Евгений Морозов в свою очередь выразил мнение, что карьера получившей популярность в 90-х годах Королевой начала стремительно падать после развода с композитором Игорем Николаевым. В беседе с aif.ru он выразил мнение, что именно брак с Николаевым и участие в «Рождественских встречах» певицы Аллы Пугачевой дали Королевой путевку в жизнь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наташа Королева

«Сказать, что у Наташи великие голосовые данные, — нет. Тут скорее сыграли роль другие факторы. Николаев входил в, скажем так, тусовку Пугачевой. И та, вершащая судьбы на российской эстраде, впустила Королеву в свои „Рождественские встречи“», — сказал он.

Продюсер отметил, что после развода карьера Николаева только пошла вверх. Его гонорар, как отметил собеседник, составлял порядка $10–15 тысяч, в то время как Королева зарабатывала порядка $6 тысяч.

Известно, что Королева выступила в Кремле в День Победы с песней «Только ты не умирай», которую написал композитор Игорь Николаев, однако номер артистки вырезали из эфира. Певица появилась на сцене с георгиевской лентой, из-за чего ее начали травить в соцсетях украинцы. Telegram-канал SHOT писал, что негативные высказывания украинцев довели артистку до нервного срыва.

Также появилась информация, что Королева покинула Москву после бойкота на телевидении, чтобы отправиться в Кавказские Минеральные Воды, пишет MK.RU. Артистка призналась, что компанию ей составил супруг Сергей Глушко. Супруги поселились в апартаментах с двумя спальнями за 100 тысяч рублей в сутки.

«Серега первый раз „на водах“», — приводит издание слова певицы.

На следующий день артистка пригласила поклонников на концерт, который состоится 18 мая в Пятигорске, сообщает издание «7Дней».

«18 мая на этой сцене мы психанем не по-детски с большим юбилейным концертом и лучшими песнями! Приходите, будем петь, зажигать и танцевать», — приводит издание слова певицы.

Помимо этого, Королева опубликовала в своих социальных сетях школьную фотографию, на которой запечатлена старшеклассницей. Таким образом артистка анонсировала новый трек «Твое слово пацана».

«Совсем скоро для выпускников прозвенит последний школьный звонок. Ну а родителей приглашаю совершить музыкальное путешествие в мир воспоминаний, где каждое слово имело вес, свою цену, свои эмоции, связанные с радостью, дружбой, первой любовью и ностальгией по тем самым лихим временам», — подписала пост Королева.

На выпускном снимке певица предстала с популярной в 80-е стрижкой — ступенчатый каскад, когда сзади сохранялась длина волос, а спереди волосы достаточно коротко остригали. Одета юная артистка в школьную форму с белыми воротничком и фартуком.

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