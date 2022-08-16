Участника банды Басаева приговорили к 20 годам заключения Участника банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии за нападение на ОМОН

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К 20 годам колонии строгого режима приговорил суд участника банды Басаева и Хаттаба Рашида Аутова за участие в нападении на пермских омоновцев в Чечне в 2000 году. Об этом сообщается на сайте СК РФ. Мужчину признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Признан виновным в совершении преступления... «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих»... С учетом ранее вынесенного приговора Аутову назначено окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении СК.

Как установило следствие, 29 марта 2000 года Рашид Аутовв составе банды под предводительством международных террористов Шамиля Басаева и Хаттаба возле села Джани-Ведено Веденского района Чечни напал на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военных комендантской роты комендатуры Веденского района. В результате 26 сотрудников милиции и шестеро военнослужащих погибли. Еще девять сотрудников милиции и один военнослужащий были взяты в плен и в дальнейшем также убиты.

Ранее сообщалось, что в отношение жителя Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело за предполагаемое прохождение обучения в лагере организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По версии следствия, он также мог принимать участие в боевых действиях в Сирии.