Член СПЧ предположил, граждан какой страны будут использовать для терактов Член СПЧ Кабанов: для терактов в России могут использовать граждан Таджикистана

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Кирилл Кабанов

В попытках совершить теракты в России могут использовать граждан Таджикистана, поделился своим мнением с NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. По его словам, на то есть две причины. Это влияние афганских таджиков и безвизовый режим с Россией.

Я давно говорил, что в первую очередь именно таджики будут использоваться для проведения терактов. Причины две. Во-первых, там очень большое влияние афганских таджиков, и радикализация там сильнее, чем в других странах. А во-вторых, у таджиков безвизовый въезд [в РФ], — говорит Кабанов.

Всего же в настоящее время, по данным Кабанова, на территории России находятся около 12 млн радикально настроенных мигрантов из Средней Азии и Закавказья. Он добавил, что в прошлом году российское гражданство получили 3 млн приезжих только из Таджикистана.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин отмечал, что нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан. Он призвал держать этот вопрос на контроле и поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в миграционной сфере.

При этом по итогам прошлого года число выдворенных из России иностранных граждан выросло на 65%. По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, в количественном выражении это 110 тысяч нарушителей российского законодательства.