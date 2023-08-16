Чизкейк «Нью-Йорк», куриный чупа-чупс: чем кормят гостей «Армии-2023»

Фото: МО РФ

В подмосковном парке «Патриот» продолжается военно-технический форум «Армия-2023». Свыше 60 государств подтвердили участие своих военных делегаций в мероприятиях форума, а 85 иностранных компаний представят свои разработки.

Военторг обеспечивает посетителей форума питанием. В парке развернута полевая кухня, стоят фуд-корты и палатки с продуктами. Гостям форума предлагают попробовать армейские консервы, батончики и сухие пайки. Продукты продаются без наценки.

На «Армии-2023» можно попробовать армейский фастфуд — чизкейк «Нью-Йорк» и куриный чупа-чупс. Из напитков — квас «Армейский» и тонизирующий напиток «Тайга».

Команда NEWS.ru съездила в парк «Патриот» и выяснила, чем кормят участников и гостей форума «Армия-2023». Подробности — в фотогалерее.