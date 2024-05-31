«Чистая коррупция»: Марков оценил приговор Трампу Политолог Марков назвал фальшивым дело в отношении Трампа

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Дональд Трамп

Дело бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа является фальшивым и высосанным из пальца, такое мнение в Telegram-канале высказал политолог Сергей Марков. Он прокомментировал приговор жюри присяжных в отношении политика, признанного виновным по всем 34 пунктам обвинения. Политолог уверен, что таким образом администрации нынешнего президента США Джо Байдена пытается помешать Трампу выиграть выборы.

В общем — высосанное из пальца фальшивое дело. Чистая коррупция со стороны администрации президента Байдена с целью не дать Трампу выиграть выборы, — написал Марков.

Политолог обратил внимание, что бывший адвокат Трампа сейчас находится в заложниках у американских властей, поскольку ему грозит пожизненный срок. В связи с этим он готов «соврать что угодно» против политика, чтобы избежать этого, считает Марков.

Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Он проходит по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Позднее об обвинительном вердикте присяжных по делу Трампа высказался представитель американской администрации Иан Сэмс. По его словам, Белый дом уважает верховенство закона.