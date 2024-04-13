Число жертв обстрела Токмака увеличилось Губернатор Балицкий: в результате обстрела ВСУ Токмака погибли 11 человек

Фото: Юрий Войткевич/РИА Новости

Число погибших в результате обстрела Токмака со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 11 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. По его словам, еще 20 жителей города получили ранения.

К 19:00 поднято тело еще одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком. На данный момент в результате террористической атаки 11 погибших, двое без вести пропавших, 20 человек пострадавших, — уточнил Балицкий.

Губернатор добавил, что сейчас городская администрация составляет списки для выплаты материальной помощи родственникам погибших и пострадавшим. Так, семьям жертв перечислят один миллион рублей, тяжелораненым — 750 тысяч, получившим ранения средней тяжести — 500 тысяч и людям с легкими ранениями и контузией — 250 тысяч. Кроме того, власти окажут помощь тем, кто утратил жилплощадь.

Ранее житель разрушенного ударом ВСУ дома в Токмаке Александр рассказал, что снаряды прилетели со стороны Орехова. Говоря о причинах атаки ВСУ на мирный район, мужчина предположил, что украинские военные решились на него на фоне продолжающихся поражений в зоне боевых действий.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что обстрел Токмака оказался крупнейшей атакой противника на мирное население региона за этот год. Он добавил, что вместе с этим украинские войска совершают хаотичные удары по площадям Белгорода и других городов. Противник массово обстреливает приграничные населенные пункты, а также территорию Запорожской области, отметил Рогов.