Стало известно, отступает ли вода от затопленных домов в России Оперслужбы: число затопленных паводком домов в России сократилось до 7,8 тысячи

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

На территории России в настоящий момент затоплены 7,8 тысячи домов в результате обрушившихся на страну весенних паводков, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Сутками ранее число таких домовладений было выше примерно на 1,5 тысячи. Под водой также остаются порядка 24 тысяч приусадебных участков, 49 мостов и 88 дорог.

По данным на утро вторника, на территории РФ подтоплены 7,8 тысячи жилых домов в 131 населенном пункте. Также под водой почти 24 тысячи приусадебных участков, 49 мостов и 88 дорог, — говорится в сообщении.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков, комментируя ситуацию с паводками в Оренбургской области, сообщил, что на сегодняшний день жителям региона, пострадавшим в результате ЧП, выплатили более 1 млрд рублей. По его словам, в общей сложности материальную помощь получили 46 тысяч человек.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области спасенную от паводка лошадь спустили с балкона с помощью крана. Владельцы животного оставили ее на своем участке в СНТ «Осинки». Во время паводка соседи забрали лошадь и поселили у себя дома, а затем вывели на балкон, когда вода затопила первый этаж. В итоге было принято решение вызвать эвакуатор, который и переместил лошадь вниз.