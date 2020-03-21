https://static.news.ru/photo/72e68930-6b7c-11ea-bd99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За сутки в РФ COVID-19 обнаружили ещё у 53 жителей страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусной инфекцией.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции, — цитирует сообщение штаба ТАСС.

Таким образом, число заболевших с 253 возросло до 306. Новые случаи выявлены в 18 российских регионах. За этот период выздоровели и выписались из больницы ещё четыре пациента. Всего излечились 16 человек.

По последним данным, в мире сейчас коронавирусом заражены более 277 тысяч человек, более 11,5 тысячи умерли, 91 тысяче удалось выздороветь.

Масштабы распространения коронавирусной инфекции в России удалось сдержать благодаря заблаговременно принятым мерам, пояснил в пятницу пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. По его словам, оперативно был создан штаб в правительстве, который ведёт круглосуточную работу. Он также подчеркнул, что ни в одной стране, столкнувшейся с COVID-19, не удалось полностью предотвратить проникновение коронавируса на её территорию.

Как писал NEWS.ru, ранее посол Ирана рассказал, в каком случае COVID-19 нельзя будет победить.